***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 11:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
477.829.492 -345.273.440
Net Dönem Karı (Zararı)
106.994.780 75.803.073
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-86.800.130 -25.168.542
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-91.014.031 -37.495.356
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.213.901 12.326.814
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
366.791.759 -435.687.101
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.345.821 31.980.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
388.137.580 -467.667.671
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
386.986.409 -385.052.570
Alınan Faiz
90.843.083 39.779.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-476.858.109 293.086.258
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 153.938.511 874.211.299
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -630.796.620 -581.125.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
971.383 -52.187.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
971.383 -52.187.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.489.011 60.676.193
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.460.394 8.489.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.716.137 8.573.806
Finansal Varlıklar
9 183.281.090 575.632.571
TOPLAM VARLIKLAR
192.997.227 584.206.377
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 10.622.935 14.189.846
Diğer Borçlar
6 183.987 17.962.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.806.922 32.152.743
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
182.190.305 552.053.634
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
552.053.634 183.164.303
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
106.994.780 75.803.073
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 153.938.511 874.211.299
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -630.796.620 -581.125.041
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
182.190.305 552.053.634
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 90.843.083 39.779.130
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.624.223 42.908.442
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.213.901 12.326.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
180.246 3.142.793
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
109.861.453 98.157.179
Yönetim Ücretleri
8 -2.597.586 -3.934.661
Saklama Ücretleri
8 -196.798 -373.971
Denetim Ücretleri
8 -7.608 -11.955
Kurul Ücretleri
8 -40.637 -114.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -24.044 -17.918.756
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.866.673 -22.354.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.994.780 75.803.073
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
106.994.780 75.803.073
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
106.994.780 75.803.073
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025394
BIST