Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 11:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
477.829.492 -345.273.440
Net Dönem Karı (Zararı)
106.994.780 75.803.073
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-86.800.130 -25.168.542
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-91.014.031 -37.495.356
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.213.901 12.326.814
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
366.791.759 -435.687.101
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.345.821 31.980.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
388.137.580 -467.667.671
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
386.986.409 -385.052.570
Alınan Faiz
90.843.083 39.779.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-476.858.109 293.086.258
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 153.938.511 874.211.299
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -630.796.620 -581.125.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
971.383 -52.187.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
971.383 -52.187.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.489.011 60.676.193
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.460.394 8.489.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.716.137 8.573.806
Finansal Varlıklar
9 183.281.090 575.632.571
TOPLAM VARLIKLAR
192.997.227 584.206.377
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 10.622.935 14.189.846
Diğer Borçlar
6 183.987 17.962.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.806.922 32.152.743
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
182.190.305 552.053.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
552.053.634 183.164.303
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
106.994.780 75.803.073
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 153.938.511 874.211.299
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -630.796.620 -581.125.041
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
182.190.305 552.053.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 90.843.083 39.779.130
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.624.223 42.908.442
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.213.901 12.326.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
180.246 3.142.793
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
109.861.453 98.157.179
Yönetim Ücretleri
8 -2.597.586 -3.934.661
Saklama Ücretleri
8 -196.798 -373.971
Denetim Ücretleri
8 -7.608 -11.955
Kurul Ücretleri
8 -40.637 -114.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -24.044 -17.918.756
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.866.673 -22.354.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.994.780 75.803.073
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
106.994.780 75.803.073
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
106.994.780 75.803.073



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025394


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,09% |  2,13
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AEFES 29,60 66.957.305 % 0,00  
AKFGY 2,94 25.486.668 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8762 14,8956 % 0,31  
Euro 15,6627 15,6776 % 0,11  
Sterlin 18,6326 18,7261 % 0,10  
Frank 15,2003 15,2919 % 0,05  
Riyal 3,9590 3,9788 % 0,29  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -38,95  
Altın Gr. 891 891 -14,52  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,20 22,23 -0,57  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,18  
B. Petrol 104 104 -3,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru