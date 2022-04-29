***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI477.829.492 -345.273.440Net Dönem Karı (Zararı)106.994.780 75.803.073NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-86.800.130 -25.168.542Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-91.014.031 -37.495.356Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.213.901 12.326.814İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER366.791.759 -435.687.101Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-21.345.821 31.980.570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler388.137.580 -467.667.671FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR386.986.409 -385.052.570Alınan Faiz90.843.083 39.779.130FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-476.858.109 293.086.258Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 153.938.511 874.211.299Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -630.796.620 -581.125.041YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)971.383 -52.187.182NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)971.383 -52.187.182DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 8.489.011 60.676.193DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 9.460.394 8.489.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 9.716.137 8.573.806Finansal Varlıklar9 183.281.090 575.632.571TOPLAM VARLIKLAR192.997.227 584.206.377YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 10.622.935 14.189.846Diğer Borçlar6 183.987 17.962.897TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.806.922 32.152.743TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)182.190.305 552.053.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)552.053.634 183.164.303Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)106.994.780 75.803.073Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 153.938.511 874.211.299Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -630.796.620 -581.125.041TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)182.190.305 552.053.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 90.843.083 39.779.130Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 14.624.223 42.908.442Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 4.213.901 12.326.814Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler180.246 3.142.793ESAS FAALİYET GELİRLERİ109.861.453 98.157.179Yönetim Ücretleri8 -2.597.586 -3.934.661Saklama Ücretleri8 -196.798 -373.971Denetim Ücretleri8 -7.608 -11.955Kurul Ücretleri8 -40.637 -114.763Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -24.044 -17.918.756ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.866.673 -22.354.106ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)106.994.780 75.803.073NET DÖNEM KARI (ZARARI)106.994.780 75.803.073DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)106.994.780 75.803.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025394BIST