***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 11:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
674.304 32.036.544
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.944.384 277.075
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.115.659 -15.023.269
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.213.205 -10.337.053
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.902.454 -4.686.216
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.522.490 36.443.104
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-577.830 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.425 -43.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.107.745 36.486.838
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.537.553 21.696.910
Alınan Faiz
8.211.857 10.339.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
283.702 -37.525.318
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 215.762.394 306.919.630
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -215.478.692 -344.444.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
958.006 -5.488.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
958.006 -5.488.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.596.820 9.085.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.554.826 3.596.820
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR