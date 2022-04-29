***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI674.304 32.036.544Net Dönem Karı (Zararı)-1.944.384 277.075NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.115.659 -15.023.269Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.213.205 -10.337.053Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.902.454 -4.686.216İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.522.490 36.443.104Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-577.830 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.425 -43.734İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.107.745 36.486.838FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.537.553 21.696.910Alınan Faiz8.211.857 10.339.634FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI283.702 -37.525.318Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 215.762.394 306.919.630Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -215.478.692 -344.444.948YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)958.006 -5.488.774NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)958.006 -5.488.774DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.596.820 9.085.594DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.554.826 3.596.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLAR