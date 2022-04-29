***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 11:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.600.270 255.999.085
Net Dönem Karı (Zararı)
4.211.591 3.917.285
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.624.658 -16.115.840
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.008.773 -12.878.476
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
384.115 -3.237.364
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.206.237 255.071.627
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.686 -438.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.240.923 255.510.264
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.619.304 242.873.072
Alınan Faiz
6.019.034 13.126.013
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.300.263 -314.754.455
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 100.005.261 376.159.097
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -93.704.998 -690.913.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.300.007 -58.755.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.300.007 -58.755.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.341.697 61.097.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 41.690 2.341.697
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 41.690 2.351.958
Finansal Varlıklar
9 27.626.201 14.769.393
TOPLAM VARLIKLAR
27.667.891 17.121.351
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 77.572 42.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
77.572 42.886
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.590.319 17.078.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.078.465 327.915.635
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.211.591 3.917.285
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 100.005.261 376.159.097
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -93.704.998 -690.913.552
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.590.319 17.078.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.969.896 13.126.013
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.499.732 -3.772.116
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 384.115 -3.237.364
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.854.279 6.116.533
Yönetim Ücretleri
8 -586.813 -2.051.385
Saklama Ücretleri
8 -22.550 -74.389
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.965
Kurul Ücretleri
8 -5.542 -10.750
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.993 -32.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.339 -17.975
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-642.688 -2.199.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.211.591 3.917.285
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.211.591 3.917.285
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.211.591 3.917.285
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025396
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