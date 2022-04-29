***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.600.270 255.999.085Net Dönem Karı (Zararı)4.211.591 3.917.285NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.624.658 -16.115.840Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.008.773 -12.878.476Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler384.115 -3.237.364İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.206.237 255.071.627Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler34.686 -438.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.240.923 255.510.264FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.619.304 242.873.072Alınan Faiz6.019.034 13.126.013FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.300.263 -314.754.455Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 100.005.261 376.159.097Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -93.704.998 -690.913.552YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.300.007 -58.755.370NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.300.007 -58.755.370DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.341.697 61.097.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 41.690 2.341.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 41.690 2.351.958Finansal Varlıklar9 27.626.201 14.769.393TOPLAM VARLIKLAR27.667.891 17.121.351YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 77.572 42.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)77.572 42.886TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.590.319 17.078.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.078.465 327.915.635Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.211.591 3.917.285Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 100.005.261 376.159.097Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -93.704.998 -690.913.552TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)27.590.319 17.078.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.969.896 13.126.013Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.499.732 -3.772.116Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 384.115 -3.237.364ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.854.279 6.116.533Yönetim Ücretleri8 -586.813 -2.051.385Saklama Ücretleri8 -22.550 -74.389Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.965Kurul Ücretleri8 -5.542 -10.750Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.993 -32.784Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12.339 -17.975ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-642.688 -2.199.248ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.211.591 3.917.285NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.211.591 3.917.285DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.211.591 3.917.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025396BIST