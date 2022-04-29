***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.661.608 -19.058.757Net Dönem Karı (Zararı)721.349.865 299.230.534NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER465.714.646 -24.843.895Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-84.696.891 -79.499.477Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler550.411.537 54.655.582İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.158.025.721 -372.889.056Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-31.269.175 19.532.029İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.126.756.546 -392.421.085FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR29.038.790 -98.502.417Alınan Faiz84.622.818 79.443.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.255.534 11.487.481Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 701.227.347Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -114.255.534 -689.739.866YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-593.926 -7.571.276NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-593.926 -7.571.276DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.471.546 13.042.822DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.877.620 5.471.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.007.683 5.527.536Finansal Varlıklar9 1.572.573.930 996.228.921TOPLAM VARLIKLAR1.577.581.613 1.001.756.457YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 0Diğer Borçlar6 1.411.729 32.680.904TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.411.729 32.680.904TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.576.169.884 969.075.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)969.075.553 658.357.538Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)721.349.865 299.230.534Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 701.227.347Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -114.255.534 -689.739.866TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.576.169.884 969.075.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 84.622.818 79.443.660Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 96.584.440 202.617.427Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 550.411.537 54.655.582Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 843.416 7.220.022ESAS FAALİYET GELİRLERİ732.462.211 343.936.691Yönetim Ücretleri8 -10.104.486 -11.111.599Saklama Ücretleri8 -732.043 -772.413Denetim Ücretleri8 -8.451 -12.118Kurul Ücretleri8 -241.877 -222.910Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.736Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -23.753 -32.587.117ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.112.346 -44.706.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)721.349.865 299.230.534NET DÖNEM KARI (ZARARI)721.349.865 299.230.534DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)721.349.865 299.230.534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025397BIST