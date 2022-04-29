***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 11:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.661.608 -19.058.757
Net Dönem Karı (Zararı)
721.349.865 299.230.534
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
465.714.646 -24.843.895
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-84.696.891 -79.499.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
550.411.537 54.655.582
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.158.025.721 -372.889.056
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.269.175 19.532.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.126.756.546 -392.421.085
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
29.038.790 -98.502.417
Alınan Faiz
84.622.818 79.443.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.255.534 11.487.481
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 701.227.347
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -114.255.534 -689.739.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-593.926 -7.571.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-593.926 -7.571.276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.471.546 13.042.822
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.877.620 5.471.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.007.683 5.527.536
Finansal Varlıklar
9 1.572.573.930 996.228.921
TOPLAM VARLIKLAR
1.577.581.613 1.001.756.457
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 0
Diğer Borçlar
6 1.411.729 32.680.904
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.411.729 32.680.904
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.576.169.884 969.075.553
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
969.075.553 658.357.538
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
721.349.865 299.230.534
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 701.227.347
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -114.255.534 -689.739.866
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.576.169.884 969.075.553
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 84.622.818 79.443.660
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 96.584.440 202.617.427
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 550.411.537 54.655.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 843.416 7.220.022
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
732.462.211 343.936.691
Yönetim Ücretleri
8 -10.104.486 -11.111.599
Saklama Ücretleri
8 -732.043 -772.413
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -12.118
Kurul Ücretleri
8 -241.877 -222.910
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.753 -32.587.117
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.112.346 -44.706.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
721.349.865 299.230.534
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
721.349.865 299.230.534
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
721.349.865 299.230.534
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025397
BIST