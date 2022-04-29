***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-175.133.613 -264.053.109Net Dönem Karı (Zararı)313.504.160 132.643.034NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER81.999.567 36.500.222Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-35.733.504 -28.644.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler117.733.071 65.144.222İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-606.358.717 -461.838.543Alacaklardaki ( 35.721.377 28.642.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI259.790.816 259.186.508Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.056.464.239 935.608.440Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -796.673.423 -676.421.932YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.657.203 -4.866.601NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.657.203 -4.866.601DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 13.254.587 18.121.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 97.911.790 13.254.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 71.918.844 5.256.253Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 39.038.831 6.408.859Ters Repo Alacakları5.17 26.010.681 8.003.942Takas Alacakları6 10.412.015Finansal Varlıklar9 989.792.549 526.609.729TOPLAM VARLIKLAR1.126.760.905 556.690.798YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 522 214Takas Borçları6 3.584.481 7.807.532Diğer Borçlar6 1.816.156 818.282TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.401.159 8.626.028TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.121.359.746 548.064.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)548.064.770 156.235.228Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)313.504.160 132.643.034Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.056.464.239 935.608.440Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -796.673.423 -676.421.932TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.121.359.746 548.064.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 35.721.377 28.642.178Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 172.833.453 47.426.110Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 117.733.071 65.144.222ESAS FAALİYET GELİRLERİ326.287.901 141.212.510Yönetim Ücretleri8 -11.788.284 -6.487.469Saklama Ücretleri8 -455.340 -321.830Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.974Kurul Ücretleri8 -136.755 -89.946Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -342.749 -1.615.338Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -52.162 -42.919ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.783.741 -8.569.476ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)313.504.160 132.643.034NET DÖNEM KARI (ZARARI)313.504.160 132.643.034DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)313.504.160 132.643.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025398BIST