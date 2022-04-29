***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 11:35
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-175.133.613 -264.053.109
Net Dönem Karı (Zararı)
313.504.160 132.643.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
81.999.567 36.500.222
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-35.733.504 -28.644.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
117.733.071 65.144.222
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-606.358.717 -461.838.543
Alacaklardaki ( 35.721.377 28.642.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
259.790.816 259.186.508
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.056.464.239 935.608.440
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -796.673.423 -676.421.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.657.203 -4.866.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.657.203 -4.866.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.254.587 18.121.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 97.911.790 13.254.587
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 71.918.844 5.256.253
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 39.038.831 6.408.859
Ters Repo Alacakları
5.17 26.010.681 8.003.942
Takas Alacakları
6 10.412.015
Finansal Varlıklar
9 989.792.549 526.609.729
TOPLAM VARLIKLAR
1.126.760.905 556.690.798
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 522 214
Takas Borçları
6 3.584.481 7.807.532
Diğer Borçlar
6 1.816.156 818.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.401.159 8.626.028
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.121.359.746 548.064.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
548.064.770 156.235.228
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
313.504.160 132.643.034
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.056.464.239 935.608.440
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -796.673.423 -676.421.932
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.121.359.746 548.064.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 35.721.377 28.642.178
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 172.833.453 47.426.110
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 117.733.071 65.144.222
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
326.287.901 141.212.510
Yönetim Ücretleri
8 -11.788.284 -6.487.469
Saklama Ücretleri
8 -455.340 -321.830
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.974
Kurul Ücretleri
8 -136.755 -89.946
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -342.749 -1.615.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -52.162 -42.919
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.783.741 -8.569.476
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
313.504.160 132.643.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
313.504.160 132.643.034
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
313.504.160 132.643.034
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025398
BIST