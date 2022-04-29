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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 11:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-282.855.339 -27.020.263
Net Dönem Karı (Zararı)
250.486.255 44.837.473
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
224.198.911 5.114.120
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-761.354 -263.481
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
227.618.748 7.190.302
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.658.483 -1.812.701
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-760.959.615 -286.274.449 -29.096.654
Alınan Temettü
2.658.601 1.812.701
Alınan Faiz
760.509 263.690
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
293.977.209 25.462.780
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 633.275.591 296.557.493
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -339.298.382 -271.094.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.121.870 -1.557.483
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.121.870 -1.557.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.939.125 5.496.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.060.995 3.939.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021
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Altın Gr. 895 895 -10,68  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,48 22,50 -0,29  
Gümüş Gr. 10,78 10,79 -0,10  
B. Petrol 104 104 -3,32  
Seans Raporu 18:05
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