***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-282.855.339 -27.020.263Net Dönem Karı (Zararı)250.486.255 44.837.473NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER224.198.911 5.114.120Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-761.354 -263.481Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler227.618.748 7.190.302Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.658.483 -1.812.701İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-760.959.615 -286.274.449 -29.096.654Alınan Temettü2.658.601 1.812.701Alınan Faiz760.509 263.690FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI293.977.209 25.462.780Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 633.275.591 296.557.493Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -339.298.382 -271.094.713YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.121.870 -1.557.483NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.121.870 -1.557.483DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.939.125 5.496.608DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.060.995 3.939.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021