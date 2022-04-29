***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 11:44
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.351.952 201.987.479
Net Dönem Karı (Zararı)
90.667.657 36.668.531
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-110.141.600 -55.462.208
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-113.467.940 -53.848.674
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.326.340 -1.613.530
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
167.584.066
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.697.130 41.627.363
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.365.365 2.572.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-229.043.628 N NAKİT AKIŞLAR
-255.580.066 148.790.389
Alınan Temettü
4
Alınan Faiz
113.228.114 53.197.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.980.894 -157.262.492
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 4.333.878.403 4.822.409.118
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.198.897.509 -4.979.671.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.371.058 44.724.987
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.371.058 44.724.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 52.474.006 7.749.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 45.102.948 52.474.006
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 45.996.665 33.341
Finansal Varlıklar
9 539.239.675 313.522.387
TOPLAM VARLIKLAR
589.966.811 366.683.625
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 348
Takas Borçları
6 2.949.129
Diğer Borçlar
6 1.367.241 783.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.367.241 3.732.606
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
588.599.570 362.951.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
362.951.019 483.544.980
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
90.667.657 36.668.531
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 4.333.878.403 4.822.409.118
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.198.897.509 -4.979.671.610
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
588.599.570 362.951.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 113.228.114 53.197.086
Temettü Gelirleri
4
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -10.796.912 -3.201.217
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.326.340 -1.613.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 12.272 60.083
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
105.769.814 48.442.426
Yönetim Ücretleri
8 -14.358.098 -11.153.995
Saklama Ücretleri
8 -342.878 -267.930
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -12.147
Kurul Ücretleri
8 -120.107 -86.800
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -174.706 -185.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -97.917 -67.848
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.102.157 -11.773.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.667.657 36.668.535
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
90.667.657 36.668.535
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
90.667.657 36.668.535
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025406
BIST