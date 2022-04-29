***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-142.351.952 201.987.479Net Dönem Karı (Zararı)90.667.657 36.668.531NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-110.141.600 -55.462.208Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-113.467.940 -53.848.674Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.326.340 -1.613.530Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER167.584.066Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.697.130 41.627.363Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.365.365 2.572.703İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-229.043.628 N NAKİT AKIŞLAR-255.580.066 148.790.389Alınan TemettüAlınan Faiz113.228.114 53.197.086FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI134.980.894 -157.262.492Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 4.333.878.403 4.822.409.118Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.198.897.509 -4.979.671.610YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.371.058 44.724.987NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.371.058 44.724.987DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 52.474.006 7.749.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 45.102.948 52.474.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 45.996.665 33.341Finansal Varlıklar9 539.239.675 313.522.387TOPLAM VARLIKLAR589.966.811 366.683.625YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 348Takas Borçları6 2.949.129Diğer Borçlar6 1.367.241 783.129TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.367.241 3.732.606TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)588.599.570 362.951.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)362.951.019 483.544.980Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)90.667.657 36.668.531Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 4.333.878.403 4.822.409.118Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -4.198.897.509 -4.979.671.610TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)588.599.570 362.951.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 113.228.114 53.197.086Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -10.796.912 -3.201.217Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.326.340 -1.613.530Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 12.272 60.083ESAS FAALİYET GELİRLERİ105.769.814 48.442.426Yönetim Ücretleri8 -14.358.098 -11.153.995Saklama Ücretleri8 -342.878 -267.930Denetim Ücretleri8 -8.451 -12.147Kurul Ücretleri8 -120.107 -86.800Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -174.706 -185.171Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -97.917 -67.848ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-15.102.157 -11.773.891ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.667.657 36.668.535NET DÖNEM KARI (ZARARI)90.667.657 36.668.535DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)90.667.657 36.668.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025406BIST