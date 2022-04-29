***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-100.537.332 -7.230.708Net Dönem Karı (Zararı)11.554.484 10.328.628NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-193.932 7.038.514Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-968.234 214.801Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.674.687 7.560.092Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.900.385 -736.379İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-114.762.466 -25.916.942Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-154.206 1.559.848Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler452.415 -1.279.783İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-115.060.675 -26.197.007FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-103.401.914 -8.549.800Alınan Temettü1.900.385 736.379Alınan Faiz964.197 582.713FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI110.256.883 10.003.296Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 274.295.285 139.249.140Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -164.038.402 -129.245.844YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.719.551 2.772.588NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.719.551 2.772.588DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.168.173 395.585DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 12.887.724 3.168.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 12.893.288 3.169.700Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 365.472 405.029Takas Alacakları6 266.242 102.900Diğer Alacaklar6 68.045 37.624Finansal Varlıklar9 164.013.177 51.627.189TOPLAM VARLIKLAR177.606.224 55.342.442YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 536.960 288.961Diğer Borçlar6 373.776 169.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)910.736 458.321TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)176.695.488 54.884.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)54.884.121 34.552.197Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.554.484 10.328.628Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 274.295.285 139.249.140Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -164.038.402 -129.245.844TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)176.695.488 54.884.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 964.197 582.713Temettü Gelirleri11 1.900.385 736.379Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 7.376.132 2.670.654Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.674.687 7.560.092Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler153.880 123.816ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.069.281 11.673.654Yönetim Ücretleri8 -1.235.231 -1.119.627Saklama Ücretleri8 -63.494 -59.134Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.970Kurul Ücretleri8 -15.790 -11.698Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -100.556 -47.060Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -91.275 -95.537ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.514.797 -1.345.026ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.554.484 10.328.628NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.554.484 10.328.628DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.554.484 10.328.628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025407BIST