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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 11:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.537.332 -7.230.708
Net Dönem Karı (Zararı)
11.554.484 10.328.628
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-193.932 7.038.514
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-968.234 214.801
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.674.687 7.560.092
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.900.385 -736.379
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-114.762.466 -25.916.942
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-154.206 1.559.848
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
452.415 -1.279.783
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-115.060.675 -26.197.007
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-103.401.914 -8.549.800
Alınan Temettü
1.900.385 736.379
Alınan Faiz
964.197 582.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.256.883 10.003.296
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 274.295.285 139.249.140
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -164.038.402 -129.245.844
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.719.551 2.772.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.719.551 2.772.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.168.173 395.585
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.887.724 3.168.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12.893.288 3.169.700
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 365.472 405.029
Takas Alacakları
6 266.242 102.900
Diğer Alacaklar
6 68.045 37.624
Finansal Varlıklar
9 164.013.177 51.627.189
TOPLAM VARLIKLAR
177.606.224 55.342.442
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 536.960 288.961
Diğer Borçlar
6 373.776 169.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
910.736 458.321
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
176.695.488 54.884.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
54.884.121 34.552.197
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.554.484 10.328.628
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 274.295.285 139.249.140
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -164.038.402 -129.245.844
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
176.695.488 54.884.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 964.197 582.713
Temettü Gelirleri
11 1.900.385 736.379
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.376.132 2.670.654
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.674.687 7.560.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
153.880 123.816
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.069.281 11.673.654
Yönetim Ücretleri
8 -1.235.231 -1.119.627
Saklama Ücretleri
8 -63.494 -59.134
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.970
Kurul Ücretleri
8 -15.790 -11.698
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -100.556 -47.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -91.275 -95.537
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.514.797 -1.345.026
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.554.484 10.328.628
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.554.484 10.328.628
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.554.484 10.328.628



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025407


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Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 -0,31  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 -0,17  
B. Petrol 104 104 -3,17  
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