***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-319.938.656 2.098.125Net Dönem Karı (Zararı)63.898.995 20.309.640NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER47.086.178 -5.588.071Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-441.420 -124.973Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler47.930.055 -4.217.508Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-402.457 -1.245.590İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-431.767.888 -13.994.251Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.444.928 -1.130.435Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.222.293 345.166İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-441.545.253 -13.208.982FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-320.782.715 727.318Alınan Temettü402.457 1.245.590Alınan Faiz441.602 125.217FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI328.673.375 -935.453Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 657.576.951 184.643.375Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -328.903.576 -185.578.828YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.734.719 1.162.672NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.734.719 1.162.672DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.216.100 2.053.428DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.950.819 3.216.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 11.950.819 3.216.282Takas Alacakları6 2.575.363 1.130.435Diğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 454.520.249 60.905.051TOPLAM VARLIKLAR469.046.431 65.251.768YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 10.703.482 651.186Diğer Borçlar6 1.305.772 135.775TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.009.254 786.961TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)457.037.177 64.464.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)64.464.807 45.090.620Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)63.898.995 20.309.640Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 657.576.951 184.643.375Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -328.903.576 -185.578.828TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)457.037.177 64.464.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 441.602 125.217Temettü Gelirleri11 402.457 1.245.590Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 21.736.494 25.317.550Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 47.930.055 -4.217.508Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 143.448 240.463ESAS FAALİYET GELİRLERİ70.654.056 22.711.312Yönetim Ücretleri8 -5.242.357 -1.198.428Saklama Ücretleri8 -683.533 -486.960Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.974Kurul Ücretleri8 -45.392 -12.767Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -644.857 -661.264Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -130.471 -30.279ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.755.061 -2.401.672ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.898.995 20.309.640NET DÖNEM KARI (ZARARI)63.898.995 20.309.640DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)63.898.995 20.309.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025408BIST