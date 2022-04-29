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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 11:53
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-319.938.656 2.098.125
Net Dönem Karı (Zararı)
63.898.995 20.309.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
47.086.178 -5.588.071
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-441.420 -124.973
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
47.930.055 -4.217.508
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-402.457 -1.245.590
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-431.767.888 -13.994.251
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.444.928 -1.130.435
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.222.293 345.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-441.545.253 -13.208.982
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-320.782.715 727.318
Alınan Temettü
402.457 1.245.590
Alınan Faiz
441.602 125.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
328.673.375 -935.453
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 657.576.951 184.643.375
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -328.903.576 -185.578.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.734.719 1.162.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.734.719 1.162.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.216.100 2.053.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.950.819 3.216.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.950.819 3.216.282
Takas Alacakları
6 2.575.363 1.130.435
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 454.520.249 60.905.051
TOPLAM VARLIKLAR
469.046.431 65.251.768
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 10.703.482 651.186
Diğer Borçlar
6 1.305.772 135.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.009.254 786.961
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
457.037.177 64.464.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
64.464.807 45.090.620
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
63.898.995 20.309.640
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 657.576.951 184.643.375
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -328.903.576 -185.578.828
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
457.037.177 64.464.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 441.602 125.217
Temettü Gelirleri
11 402.457 1.245.590
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 21.736.494 25.317.550
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 47.930.055 -4.217.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 143.448 240.463
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.654.056 22.711.312
Yönetim Ücretleri
8 -5.242.357 -1.198.428
Saklama Ücretleri
8 -683.533 -486.960
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.974
Kurul Ücretleri
8 -45.392 -12.767
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -644.857 -661.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -130.471 -30.279
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.755.061 -2.401.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.898.995 20.309.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
63.898.995 20.309.640
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
63.898.995 20.309.640



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025408


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Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,51 22,54 -0,26  
Gümüş Gr. 10,76 10,77 -0,12  
B. Petrol 105 105 -2,49  
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