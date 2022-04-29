***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 12:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.376.605 55.918.650
Net Dönem Karı (Zararı)
49.658.845 19.017.925
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-37.678.766 -19.650.173
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 0 -17.666.461
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.981.599 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.302.833 -1.906.201
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -77.511
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-211.336.908 38.800.242
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.391.133 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.230.354 -291.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-208.715.421 39.091.320
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-199.356.829 38.167.994
Alınan Temettü
0 77.511
Alınan Faiz
43.980.224 17.673.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.272.948 -79.512.873
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 488.527.069 94.669.629
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -329.254.121 -174.182.502
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.896.343 -23.594.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.896.343 -23.594.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.943.168 26.537.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.839.511 2.943.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 839.817 943.583
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.391.133
Ters Repo Alacakları
7.311.872
TOPLAM VARLIKLAR
310.782.253 103.080.814
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 120 54
Diğer Borçlar
6 2.942.701 4.173.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.942.821 4.173.175
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
307.839.432 98.907.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
98.907.639 159.402.587
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
49.658.845 19.017.925
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 488.527.069 94.669.629
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -329.254.121 -174.182.502
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
307.839.432 98.907.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 43.980.224 17.673.145
Temettü Gelirleri
11 77.511
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -416.358 3.294.155
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.302.833 -1.906.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 775.689 476.001
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
50.642.388 19.614.611
Yönetim Ücretleri
8 -624.791 -382.669
Saklama Ücretleri
8 -208.723 -119.336
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -12.139
Kurul Ücretleri
8 -53.278 -29.150
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -55.881 -32.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -32.419 -20.571
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-983.543 -596.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.658.845 19.017.925
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
49.658.845 19.017.925
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
49.658.845 19.017.925
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025411
BIST