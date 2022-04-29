***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-155.376.605 55.918.650Net Dönem Karı (Zararı)49.658.845 19.017.925NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-37.678.766 -19.650.173Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6 0 -17.666.461Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-43.981.599 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.302.833 -1.906.201Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -77.511İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-211.336.908 38.800.242Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.391.133 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.230.354 -291.078İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-208.715.421 39.091.320FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-199.356.829 38.167.994Alınan Temettü0 77.511Alınan Faiz43.980.224 17.673.145FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.272.948 -79.512.873Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 488.527.069 94.669.629Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -329.254.121 -174.182.502YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.896.343 -23.594.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.896.343 -23.594.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.943.168 26.537.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.839.511 2.943.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 839.817 943.583Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.391.133Ters Repo Alacakları7.311.872TOPLAM VARLIKLAR310.782.253 103.080.814YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 120 54Diğer Borçlar6 2.942.701 4.173.121TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.942.821 4.173.175TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)307.839.432 98.907.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)98.907.639 159.402.587Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)49.658.845 19.017.925Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 488.527.069 94.669.629Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -329.254.121 -174.182.502TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)307.839.432 98.907.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 43.980.224 17.673.145Temettü Gelirleri11 77.511Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -416.358 3.294.155Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 6.302.833 -1.906.201Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 775.689 476.001ESAS FAALİYET GELİRLERİ50.642.388 19.614.611Yönetim Ücretleri8 -624.791 -382.669Saklama Ücretleri8 -208.723 -119.336Denetim Ücretleri8 -8.451 -12.139Kurul Ücretleri8 -53.278 -29.150Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -55.881 -32.821Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -32.419 -20.571ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-983.543 -596.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.658.845 19.017.925NET DÖNEM KARI (ZARARI)49.658.845 19.017.925DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)49.658.845 19.017.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025411BIST