***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 12:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-244.436.231 1.066.048.692
Net Dönem Karı (Zararı)
121.558.406 89.920.112
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-136.628.836 -134.772.711
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-140.526.884 -122.743.740
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.898.048 -12.028.971
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-369.880.622 988.099.513
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.167.572 -2.937.476
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.678.757 519.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-367.034.293 990.517.916
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-384.951.052 943.246.914
Alınan Faiz
140.514.821 122.801.778
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
279.857.406 -1.263.554.537
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.123.792.067 1.380.063.062
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -843.934.661 -2.643.617.599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.421.175 -197.505.845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.421.175 -197.505.845
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.521.513 209.027.358
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 46.942.688 11.521.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 25.952.661 1.522.197
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.922.659
Ters Repo Alacakları
5.17 21.007.677 10.004.903
Diğer Alacaklar
6 4.260.529 5.015.616
Finansal Varlıklar
9 855.722.303 492.586.058
TOPLAM VARLIKLAR
908.865.829 509.128.774
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 422 268
Diğer Borçlar
6 6.532.157 8.211.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.532.579 8.211.336
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
902.333.250 500.917.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
500.917.438 1.674.551.863
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
121.558.406 89.920.112
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.123.792.067 1.380.063.062
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -843.934.661 -2.643.617.599
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
902.333.250 500.917.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 140.514.821 122.801.778
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.647.280 5.222.817
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.898.048 -12.028.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 789.925 484.736
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
140.555.514 116.480.360
Yönetim Ücretleri
8 -18.060.129 -25.298.793
Saklama Ücretleri
8 -551.928 -803.938
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -12.139
Kurul Ücretleri
8 -154.829 -165.572
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -179.459 -255.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -42.312 -23.971
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.997.108 -26.560.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.558.406 89.920.112
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
121.558.406 89.920.112
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
121.558.406 89.920.112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025412
BIST