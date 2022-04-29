***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-244.436.231 1.066.048.692Net Dönem Karı (Zararı)121.558.406 89.920.112NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-136.628.836 -134.772.711Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-140.526.884 -122.743.740Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.898.048 -12.028.971İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-369.880.622 988.099.513Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.167.572 -2.937.476Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.678.757 519.073İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-367.034.293 990.517.916FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-384.951.052 943.246.914Alınan Faiz140.514.821 122.801.778FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI279.857.406 -1.263.554.537Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.123.792.067 1.380.063.062Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -843.934.661 -2.643.617.599YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.421.175 -197.505.845NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.421.175 -197.505.845DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.521.513 209.027.358DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 46.942.688 11.521.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 25.952.661 1.522.197Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.922.659Ters Repo Alacakları5.17 21.007.677 10.004.903Diğer Alacaklar6 4.260.529 5.015.616Finansal Varlıklar9 855.722.303 492.586.058TOPLAM VARLIKLAR908.865.829 509.128.774YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 422 268Diğer Borçlar6 6.532.157 8.211.068TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.532.579 8.211.336TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)902.333.250 500.917.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)500.917.438 1.674.551.863Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)121.558.406 89.920.112Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.123.792.067 1.380.063.062Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -843.934.661 -2.643.617.599TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)902.333.250 500.917.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 140.514.821 122.801.778Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -4.647.280 5.222.817Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.898.048 -12.028.971Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 789.925 484.736ESAS FAALİYET GELİRLERİ140.555.514 116.480.360Yönetim Ücretleri8 -18.060.129 -25.298.793Saklama Ücretleri8 -551.928 -803.938Denetim Ücretleri8 -8.451 -12.139Kurul Ücretleri8 -154.829 -165.572Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -179.459 -255.835Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -42.312 -23.971ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.997.108 -26.560.248ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)121.558.406 89.920.112NET DÖNEM KARI (ZARARI)121.558.406 89.920.112DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)121.558.406 89.920.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025412BIST