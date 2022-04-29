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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 13:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-467.516.403 -2.545.395
Net Dönem Karı (Zararı)
81.637.925 913.546
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-64.379.519 -984.780
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-76.912.296 -1.024.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.532.777 39.845
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-555.200.594 -3.464.041
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
15.941 -15.941
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
643.794 31.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-555.860.329 -3.479.928
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-537.942.188 -3.535.275
Alınan Faiz
70.425.785 989.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.004.627.174 13.321.576
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 5.318.540.996 25.261.636
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.313.913.822 -11.940.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
537.110.771 10.776.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
537.110.771 10.776.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.776.181 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 547.886.952 10.776.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 239.683.629 2.807.041
Ters Repo Alacakları
5 314.724.579 8.003.885
Diğer Alacaklar
6 15.941
Finansal Varlıklar
9 546.767.635 3.440.083
TOPLAM VARLIKLAR
1.101.175.843 14.266.950
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
6 20.281 214
Diğer Borçlar
6 655.341 31.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
675.622 31.828
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.100.500.221 14.235.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.235.122
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
81.637.925 913.546
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 5.318.540.996 25.261.636
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.313.913.822 -11.940.060
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.100.500.221 14.235.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 70.425.785 989.880
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.120.831 33.865
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 12.532.777 39.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.573 31.669
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
85.085.966 1.095.259
Yönetim Ücretleri
8 -2.486.946 -136.925
Saklama Ücretleri
8 -126.304 -2.533
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -112.960 -1.800
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -685.145 -19.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -28.235 -9.576
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.448.041 -181.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.637.925 913.546
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
81.637.925 913.546
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
81.637.925 913.546



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025457


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