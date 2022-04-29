***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-467.516.403 -2.545.395Net Dönem Karı (Zararı)81.637.925 913.546NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-64.379.519 -984.780Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-76.912.296 -1.024.625Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.532.777 39.845İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-555.200.594 -3.464.041Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler15.941 -15.941Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler643.794 31.828İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-555.860.329 -3.479.928FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-537.942.188 -3.535.275Alınan Faiz70.425.785 989.880FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.004.627.174 13.321.576Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 5.318.540.996 25.261.636Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.313.913.822 -11.940.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)537.110.771 10.776.181NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)537.110.771 10.776.181DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.776.181 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 547.886.952 10.776.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 239.683.629 2.807.041Ters Repo Alacakları5 314.724.579 8.003.885Diğer Alacaklar6 15.941Finansal Varlıklar9 546.767.635 3.440.083TOPLAM VARLIKLAR1.101.175.843 14.266.950YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları6 20.281 214Diğer Borçlar6 655.341 31.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)675.622 31.828TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.100.500.221 14.235.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)14.235.122Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)81.637.925 913.546Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 5.318.540.996 25.261.636Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -4.313.913.822 -11.940.060TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.100.500.221 14.235.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 70.425.785 989.880Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.120.831 33.865Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 12.532.777 39.845Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 6.573 31.669ESAS FAALİYET GELİRLERİ85.085.966 1.095.259Yönetim Ücretleri8 -2.486.946 -136.925Saklama Ücretleri8 -126.304 -2.533Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.523Kurul Ücretleri8 -112.960 -1.800Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -685.145 -19.356Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -28.235 -9.576ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.448.041 -181.713ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)81.637.925 913.546NET DÖNEM KARI (ZARARI)81.637.925 913.546DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)81.637.925 913.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025457BIST