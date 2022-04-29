***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-384 61.813.439
Net Dönem Karı (Zararı)
-32 9.582.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-32 -32.356.468
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -22.058.027
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-32 -10.298.441
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-320 62.415.580
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-352 -32.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32 62.447.724
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-384 39.641.960
Alınan Faiz
0 22.171.479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32 -66.071.852
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 32 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 -66.071.852
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-352 -4.258.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-352 -4.258.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 352 4.258.765
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 352
TOPLAM VARLIKLAR
0 352
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 352
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsol/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 56.489.004
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-32 9.582.848
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 32
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -66.071.852
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 22.171.479
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.159.939
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -32 -10.298.441
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-32 9.713.099
Yönetim Ücretleri
8 -105.383
Saklama Ücretleri
8 -14.687
Denetim Ücretleri
8 -3.163
Kurul Ücretleri
8 -2.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.060
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 -130.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-32 9.582.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-32 9.582.848
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-32 9.582.848
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025458
BIST