***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-384 61.813.439Net Dönem Karı (Zararı)-32 9.582.848NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-32 -32.356.468Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 -22.058.027Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-32 -10.298.441İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-320 62.415.580Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-352 -32.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler32 62.447.724FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-384 39.641.960Alınan Faiz0 22.171.479FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32 -66.071.852Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 32 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 -66.071.852YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-352 -4.258.413NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-352 -4.258.413DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 352 4.258.765DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 352TOPLAM VARLIKLAR0 352YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)0 352TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsol/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 56.489.004Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-32 9.582.848Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 32Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -66.071.852TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 22.171.479Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -2.159.939Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -32 -10.298.441ESAS FAALİYET GELİRLERİ-32 9.713.099Yönetim Ücretleri8 -105.383Saklama Ücretleri8 -14.687Denetim Ücretleri8 -3.163Kurul Ücretleri8 -2.958Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.060ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)0 -130.251ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-32 9.582.848NET DÖNEM KARI (ZARARI)-32 9.582.848DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-32 9.582.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025458BIST