***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.419.031 161.002.698Net Dönem Karı (Zararı)140.637.149 61.161.243NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER116.555.175 -43.734.276Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-14.329.166 -15.169.647Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler130.884.341 -28.564.629İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-275.951.892 128.477.902Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.543.729 4.589.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-271.408.163 123.887.956FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.759.568 145.904.869Alınan Faiz14.340.537 15.097.829FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -155.634.860Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 3.293.028Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 -158.927.888YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.419.031 5.367.838NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.419.031 5.367.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.749.799 1.381.961DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.330.768 6.749.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.391.233 6.821.635Finansal Varlıklar9 302.137.160 161.613.338TOPLAM VARLIKLAR304.528.393 168.434.973YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 252.836 4.796.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)252.836 4.796.565TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)304.275.557 163.638.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)163.638.408 258.112.025Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)140.637.149 61.161.243Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 3.293.028Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -158.927.888TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)304.275.557 163.638.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 14.340.537 15.097.829Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -2.743.976 79.972.739Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 130.884.341 -28.564.629Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 1.464.218ESAS FAALİYET GELİRLERİ142.480.902 67.970.157Yönetim Ücretleri8 -1.614.358 -1.909.646Saklama Ücretleri8 -156.437 -173.401Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.973Kurul Ücretleri8 -44.447 -41.371Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.060 -4.672.523ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.843.753 -6.808.914ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)140.637.149 61.161.243NET DÖNEM KARI (ZARARI)140.637.149 61.161.243DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)140.637.149 61.161.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025459BIST