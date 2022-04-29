***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.419.031 161.002.698
Net Dönem Karı (Zararı)
140.637.149 61.161.243
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
116.555.175 -43.734.276
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.329.166 -15.169.647
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
130.884.341 -28.564.629
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-275.951.892 128.477.902
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.543.729 4.589.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-271.408.163 123.887.956
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.759.568 145.904.869
Alınan Faiz
14.340.537 15.097.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -155.634.860
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 3.293.028
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 -158.927.888
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.419.031 5.367.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.419.031 5.367.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.749.799 1.381.961
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.330.768 6.749.799
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.391.233 6.821.635
Finansal Varlıklar
9 302.137.160 161.613.338
TOPLAM VARLIKLAR
304.528.393 168.434.973
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 252.836 4.796.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
252.836 4.796.565
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
304.275.557 163.638.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
163.638.408 258.112.025
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
140.637.149 61.161.243
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 3.293.028
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -158.927.888
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
304.275.557 163.638.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 14.340.537 15.097.829
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.743.976 79.972.739
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 130.884.341 -28.564.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 1.464.218
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
142.480.902 67.970.157
Yönetim Ücretleri
8 -1.614.358 -1.909.646
Saklama Ücretleri
8 -156.437 -173.401
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.973
Kurul Ücretleri
8 -44.447 -41.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.060 -4.672.523
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.843.753 -6.808.914
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.637.149 61.161.243
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
140.637.149 61.161.243
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
140.637.149 61.161.243
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025459
BIST