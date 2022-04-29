***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.229.218 158.041.515Net Dönem Karı (Zararı)9.344.514 60.046.105NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.151.469 -54.603.140Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-11.984.395 -54.196.614Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-167.074 -406.526İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER15.018.466 98.157.530Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler54.441.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.618.680 -902.807.335Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 15.002.427 2.381.495.716Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -69.621.107 -3.284.303.051YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.389.462 -744.765.820NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.389.462 -744.765.820DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 39.663.520 784.429.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 9.274.058 39.663.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 9.278.617 39.701.391Finansal Varlıklar9 15.526.763 30.386.400TOPLAM VARLIKLAR24.805.380 70.087.791YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 15.719 23.964TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.719 23.964TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.789.661 70.063.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)70.063.827 912.825.057Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 9.344.514 60.046.105Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 15.002.427 2.381.495.716Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -69.621.107 -3.284.303.051TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.789.661 70.063.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 12.017.707 54.441.020Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -2.344.374 10.153.697Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -167.074 -406.526ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.506.259 64.188.191Yönetim Ücretleri8 -102.388 -543.276Denetim Ücretleri8 -8.451 -12.127Kurul Ücretleri8 -9.161 -103.657Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -8.612 -475.387Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -33.133 -41.302ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-161.745 -4.142.086ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.344.514 60.046.105NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.344.514 60.046.105DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.344.514 60.046.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025460BIST