***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.229.218 158.041.515
Net Dönem Karı (Zararı)
9.344.514 60.046.105
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.151.469 -54.603.140
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.984.395 -54.196.614
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-167.074 -406.526
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.018.466 98.157.530
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
54.441.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.618.680 -902.807.335
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 15.002.427 2.381.495.716
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -69.621.107 -3.284.303.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.389.462 -744.765.820
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.389.462 -744.765.820
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 39.663.520 784.429.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.274.058 39.663.520
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.278.617 39.701.391
Finansal Varlıklar
9 15.526.763 30.386.400
TOPLAM VARLIKLAR
24.805.380 70.087.791
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 15.719 23.964
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.719 23.964
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.789.661 70.063.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
70.063.827 912.825.057
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 9.344.514 60.046.105
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 15.002.427 2.381.495.716
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -69.621.107 -3.284.303.051
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.789.661 70.063.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 12.017.707 54.441.020
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.344.374 10.153.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -167.074 -406.526
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.506.259 64.188.191
Yönetim Ücretleri
8 -102.388 -543.276
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -12.127
Kurul Ücretleri
8 -9.161 -103.657
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.612 -475.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -33.133 -41.302
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-161.745 -4.142.086
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.344.514 60.046.105
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.344.514 60.046.105
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.344.514 60.046.105
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025460
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