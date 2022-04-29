***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-265.832.006 -11.424.831Net Dönem Karı (Zararı)7.881.304 7.460.819NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.494.713 5.041.740Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-722.122 -177.052Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.895.189 6.114.994Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.877.402 -896.202İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-270.810.370 -24.999.668Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-104.149 48.801Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.671.497 -9.079.535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-279.377.718 -15.968.934FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-269.423.779 -12.497.109Alınan Temettü2.877.402 896.202Alınan Faiz714.371 176.076FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI284.380.568 3.958.257Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 465.198.782 47.526.381Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -180.818.214 -43.568.124YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.548.562 -7.466.574NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.548.562 -7.466.574DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.038.056 9.504.630DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 20.586.618 2.038.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 20.595.345 2.039.032Diğer Alacaklar6 137.012 32.863Finansal Varlıklar9 314.239.794 31.966.887TOPLAM VARLIKLAR334.972.151 34.038.782YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 9.401.170 1.095.325Diğer Borçlar6 576.810 211.158TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.977.980 1.306.483TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)324.994.171 32.732.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)32.732.299 21.313.223Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.881.304 7.460.819Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 465.198.782 47.526.381Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -180.818.214 -43.568.124TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)324.994.171 32.732.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 714.371 176.076Temettü Gelirleri11 2.877.402 896.202Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.531.802 857.229Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -2.895.189 6.114.994Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 272.511 101.900ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.500.897 8.146.401Yönetim Ücretleri8 -1.216.340 -535.546Saklama Ücretleri8 -62.947 -29.469Denetim Ücretleri8 -8.451 -12.205Kurul Ücretleri8 -22.217 -5.620Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -171.916 -29.991Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -137.722 -72.751ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.619.593 -685.582ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.881.304 7.460.819NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.881.304 7.460.819DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.881.304 7.460.819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025461BIST