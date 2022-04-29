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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 13:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265.832.006 -11.424.831
Net Dönem Karı (Zararı)
7.881.304 7.460.819
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.494.713 5.041.740
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-722.122 -177.052
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.895.189 6.114.994
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.877.402 -896.202
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-270.810.370 -24.999.668
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-104.149 48.801
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.671.497 -9.079.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-279.377.718 -15.968.934
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-269.423.779 -12.497.109
Alınan Temettü
2.877.402 896.202
Alınan Faiz
714.371 176.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
284.380.568 3.958.257
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 465.198.782 47.526.381
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -180.818.214 -43.568.124
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.548.562 -7.466.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.548.562 -7.466.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.038.056 9.504.630
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 20.586.618 2.038.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 20.595.345 2.039.032
Diğer Alacaklar
6 137.012 32.863
Finansal Varlıklar
9 314.239.794 31.966.887
TOPLAM VARLIKLAR
334.972.151 34.038.782
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 9.401.170 1.095.325
Diğer Borçlar
6 576.810 211.158
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.977.980 1.306.483
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
324.994.171 32.732.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.732.299 21.313.223
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.881.304 7.460.819
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 465.198.782 47.526.381
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -180.818.214 -43.568.124
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
324.994.171 32.732.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 714.371 176.076
Temettü Gelirleri
11 2.877.402 896.202
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.531.802 857.229
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.895.189 6.114.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 272.511 101.900
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.500.897 8.146.401
Yönetim Ücretleri
8 -1.216.340 -535.546
Saklama Ücretleri
8 -62.947 -29.469
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -12.205
Kurul Ücretleri
8 -22.217 -5.620
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -171.916 -29.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -137.722 -72.751
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.619.593 -685.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.881.304 7.460.819
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.881.304 7.460.819
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.881.304 7.460.819



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025461


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Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,74 22,77 -0,03  
Gümüş Gr. 10,82 10,83 -0,06  
B. Petrol 106 106 -1,10  
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