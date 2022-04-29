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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 13:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.323.316 -6.098.980
Net Dönem Karı (Zararı)
160.397.925 43.119.422
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
110.671.484 4.909.037
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.934.369 -12.648.969
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
138.713.813 18.138.665
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.107.960 -580.659
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-304.084.514 -67.330.112
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.275 11.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-304.114.789 -67.341.373
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.015.105 -19.301.653
Alınan Temettü
3.107.960 580.659
Alınan Faiz
24.583.829 12.622.014
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.275.399 -4.225.072
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 14.275.399 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 -4.225.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.952.083 -10.324.052
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.952.083 -10.324.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.326.917 13.650.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.279.000 3.326.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12.662.741 3.360.118
Finansal Varlıklar
9 491.746.236 326.345.260
TOPLAM VARLIKLAR
504.408.977 329.705.378
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 90.410 60.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
90.410 60.135
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
504.318.567 329.645.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
329.645.243 290.750.893
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
160.397.925 43.119.422
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 14.275.399
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.225.072
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
504.318.567 329.645.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 24.583.829 12.622.014
Temettü Gelirleri
11 3.107.960 580.659
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -5.295.920 12.400.298
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 138.713.813 18.138.665
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
161.109.682 43.741.636
Yönetim Ücretleri
8 -404.188 -300.369
Saklama Ücretleri
8 -116.285 -86.788
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -12.407
Kurul Ücretleri
8 -77.025 -54.909
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -84.637 -30.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -21.171 -137.308
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-711.757 -622.214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
160.397.925 43.119.422
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
160.397.925 43.119.422
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
160.397.925 43.119.422



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025462


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Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,74 22,77 -0,03  
Gümüş Gr. 10,82 10,83 -0,06  
B. Petrol 106 106 -1,10  
Seans Raporu 18:05
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