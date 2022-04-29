***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.323.316 -6.098.980Net Dönem Karı (Zararı)160.397.925 43.119.422NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER110.671.484 4.909.037Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-24.934.369 -12.648.969Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler138.713.813 18.138.665Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.107.960 -580.659İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-304.084.514 -67.330.112Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler30.275 11.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-304.114.789 -67.341.373FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-33.015.105 -19.301.653Alınan Temettü3.107.960 580.659Alınan Faiz24.583.829 12.622.014FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.275.399 -4.225.072Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 14.275.399 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 -4.225.072YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.952.083 -10.324.052NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.952.083 -10.324.052DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.326.917 13.650.969DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 12.279.000 3.326.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 12.662.741 3.360.118Finansal Varlıklar9 491.746.236 326.345.260TOPLAM VARLIKLAR504.408.977 329.705.378YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 90.410 60.135TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)90.410 60.135TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)504.318.567 329.645.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)329.645.243 290.750.893Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)160.397.925 43.119.422Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 14.275.399Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -4.225.072TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)504.318.567 329.645.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 24.583.829 12.622.014Temettü Gelirleri11 3.107.960 580.659Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -5.295.920 12.400.298Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 138.713.813 18.138.665ESAS FAALİYET GELİRLERİ161.109.682 43.741.636Yönetim Ücretleri8 -404.188 -300.369Saklama Ücretleri8 -116.285 -86.788Denetim Ücretleri8 -8.451 -12.407Kurul Ücretleri8 -77.025 -54.909Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -84.637 -30.433Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -21.171 -137.308ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-711.757 -622.214ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)160.397.925 43.119.422NET DÖNEM KARI (ZARARI)160.397.925 43.119.422DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)160.397.925 43.119.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025462BIST