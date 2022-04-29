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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 13:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-476.048.750 -259.676.996
Net Dönem Karı (Zararı)
515.240.914 260.737.974
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-562.068.210 -305.718.973
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-571.826.282 -313.803.791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.758.072 8.084.818
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-995.231.999 -531.439.456
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-24.636.716 -519.360
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.898.468 -1.651.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-975.493.751 -529.268.956
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.042.059.295 -576.420.455
Alınan Faiz
566.010.545 316.743.459
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
789.802.408 -1.293.481.449
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 50.644.139.388 49.003.582.549
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -49.854.336.980 -50.297.063.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.753.658 -1.553.158.445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.753.658 -1.553.158.445
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.187.898.595 2.741.057.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.501.652.253 1.187.898.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 714.014.272 524.997.759
Ters Repo Alacakları
5.17 800.410.189 669.857.307
Takas Alacakları
24.386.419 0
Diğer Alacaklar
6 769.657 519.360
Finansal Varlıklar
9 1.854.236.382 888.500.703
TOPLAM VARLIKLAR
3.393.816.919 2.083.875.129
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 18.325
Takas Borçları
2.086.672 0
Diğer Borçlar
6 5.764.831 2.934.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.851.503 2.953.035
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.385.965.416 2.080.922.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.080.922.094 3.113.665.569
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
515.240.914 260.737.974
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 50.644.139.388 49.003.582.549
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -49.854.336.980 -50.297.063.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.385.965.416 2.080.922.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 566.010.545 316.743.459
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -8.016.772 -14.492.029
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.758.072 8.084.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.621.202 2.337.932
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
570.373.047 312.674.180
Yönetim Ücretleri
8 -48.703.393 -46.114.061
Saklama Ücretleri
8 -1.032.956 -860.808
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -12.148
Kurul Ücretleri
8 -636.862 -557.216
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.773.228 -4.037.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -977.243 -354.740
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-55.132.133 -51.936.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
515.240.914 260.737.974
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
515.240.914 260.737.974
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
515.240.914 260.737.974



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025463


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Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,73 22,77 -0,03  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 -0,09  
B. Petrol 105 105 -1,76  
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