***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-476.048.750 -259.676.996Net Dönem Karı (Zararı)515.240.914 260.737.974NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-562.068.210 -305.718.973Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-571.826.282 -313.803.791Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.758.072 8.084.818İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-995.231.999 -531.439.456Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-24.636.716 -519.360Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.898.468 -1.651.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-975.493.751 -529.268.956FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.042.059.295 -576.420.455Alınan Faiz566.010.545 316.743.459FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI789.802.408 -1.293.481.449Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 50.644.139.388 49.003.582.549Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -49.854.336.980 -50.297.063.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)313.753.658 -1.553.158.445NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)313.753.658 -1.553.158.445DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.187.898.595 2.741.057.040DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.501.652.253 1.187.898.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 714.014.272 524.997.759Ters Repo Alacakları5.17 800.410.189 669.857.307Takas Alacakları24.386.419 0Diğer Alacaklar6 769.657 519.360Finansal Varlıklar9 1.854.236.382 888.500.703TOPLAM VARLIKLAR3.393.816.919 2.083.875.129YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 18.325Takas Borçları2.086.672 0Diğer Borçlar6 5.764.831 2.934.710TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.851.503 2.953.035TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.385.965.416 2.080.922.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.080.922.094 3.113.665.569Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)515.240.914 260.737.974Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 50.644.139.388 49.003.582.549Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -49.854.336.980 -50.297.063.998TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.385.965.416 2.080.922.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 566.010.545 316.743.459Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -8.016.772 -14.492.029Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 9.758.072 8.084.818Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 2.621.202 2.337.932ESAS FAALİYET GELİRLERİ570.373.047 312.674.180Yönetim Ücretleri8 -48.703.393 -46.114.061Saklama Ücretleri8 -1.032.956 -860.808Denetim Ücretleri8 -8.451 -12.148Kurul Ücretleri8 -636.862 -557.216Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.773.228 -4.037.233Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -977.243 -354.740ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-55.132.133 -51.936.206ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)515.240.914 260.737.974NET DÖNEM KARI (ZARARI)515.240.914 260.737.974DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)515.240.914 260.737.974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025463BIST