***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.106.167 -11.503.466
Net Dönem Karı (Zararı)
60.192.415 19.900.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
24.605.963 -16.278.681
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.635.940 -16.576.358
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
44.241.903 297.677
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-87.209.949 -31.798.128
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-16.541 -836.657
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.849 12.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-87.208.257 -30.973.645
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.411.571 38 16.672.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 10.815.672
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 10.815.672
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.106.167 -687.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.106.167 -687.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.638.757 6.326.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 22.744.924 5.638.757
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 22.891.370 5.667.001
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 853.198 836.657
Finansal Varlıklar
9 122.939.589 79.973.235
TOPLAM VARLIKLAR
146.684.157 86.476.893
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 45.819 30.970
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.819 30.970
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
146.638.338 86.445.923
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
86.445.923 55.729.863
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.192.415 19.900.388
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 10.815.672
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
146.638.338 86.445.923
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 19.517.738 16.672.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.192.601 3.329.974
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 44.241.903 297.677
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.567.040 20.300.606
Yönetim Ücretleri
8 -205.785 -143.580
Saklama Ücretleri
8 -65.143 -53.737
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.973
Kurul Ücretleri
8 -22.317 -14.862
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -55.131 -150.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.798 -25.095
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-374.625 -400.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.192.415 19.900.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.192.415 19.900.388
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.192.415 19.900.388
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025465
BIST