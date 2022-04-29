***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.106.167 -11.503.466Net Dönem Karı (Zararı)60.192.415 19.900.388NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER24.605.963 -16.278.681Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-19.635.940 -16.576.358Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler44.241.903 297.677Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-87.209.949 -31.798.128Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-16.541 -836.657Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.849 12.174İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-87.208.257 -30.973.645FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.411.571 38 16.672.955FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 10.815.672Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 10.815.672Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.106.167 -687.794NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.106.167 -687.794DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.638.757 6.326.551DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 22.744.924 5.638.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 22.891.370 5.667.001Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 853.198 836.657Finansal Varlıklar9 122.939.589 79.973.235TOPLAM VARLIKLAR146.684.157 86.476.893YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 45.819 30.970TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)45.819 30.970TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)146.638.338 86.445.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)86.445.923 55.729.863Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)60.192.415 19.900.388Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 10.815.672Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)146.638.338 86.445.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 19.517.738 16.672.955Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -3.192.601 3.329.974Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 44.241.903 297.677ESAS FAALİYET GELİRLERİ60.567.040 20.300.606Yönetim Ücretleri8 -205.785 -143.580Saklama Ücretleri8 -65.143 -53.737Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.973Kurul Ücretleri8 -22.317 -14.862Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -55.131 -150.971Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -17.798 -25.095ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-374.625 -400.218ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.192.415 19.900.388NET DÖNEM KARI (ZARARI)60.192.415 19.900.388DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)60.192.415 19.900.388http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025465BIST