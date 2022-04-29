Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 13:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.106.167 -11.503.466
Net Dönem Karı (Zararı)
60.192.415 19.900.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
24.605.963 -16.278.681
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.635.940 -16.576.358
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
44.241.903 297.677
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-87.209.949 -31.798.128
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-16.541 -836.657
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.849 12.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-87.208.257 -30.973.645
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.411.571 38 16.672.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 10.815.672
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 10.815.672
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.106.167 -687.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.106.167 -687.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.638.757 6.326.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 22.744.924 5.638.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 22.891.370 5.667.001
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 853.198 836.657
Finansal Varlıklar
9 122.939.589 79.973.235
TOPLAM VARLIKLAR
146.684.157 86.476.893
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 45.819 30.970
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.819 30.970
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
146.638.338 86.445.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
86.445.923 55.729.863
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.192.415 19.900.388
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 10.815.672
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
146.638.338 86.445.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 19.517.738 16.672.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.192.601 3.329.974
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 44.241.903 297.677
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.567.040 20.300.606
Yönetim Ücretleri
8 -205.785 -143.580
Saklama Ücretleri
8 -65.143 -53.737
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.973
Kurul Ücretleri
8 -22.317 -14.862
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -55.131 -150.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.798 -25.095
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-374.625 -400.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.192.415 19.900.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.192.415 19.900.388
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.192.415 19.900.388



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025465


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,09% |  2,13
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AGHOL 41,00 33.436.278 % 0,00  
AGESA 20,16 3.432.711 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8901 14,9013 % 0,35  
Euro 15,6850 15,6924 % 0,21  
Sterlin 18,6234 18,7168 % 0,05  
Frank 15,1950 15,2866 % 0,01  
Riyal 3,9585 3,9784 % 0,28  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -39,56  
Altın Gr. 892 892 -13,35  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,14 22,16 -0,64  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 -0,15  
B. Petrol 104 104 -2,98  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru