***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.762.116 -11.909.873Net Dönem Karı (Zararı)26.147.537 23.590.661NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.049.258 -74.101.491Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.325.126 -5.976.103Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.724.132 -68.125.388İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER18.337.352 32.626.090Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.831.710 -6.174.458Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-834.572 2.677.224İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16.340.214 36.123.324FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR26.435.631 -17.884.740Alınan Faiz6.326.485 5.974.867FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.058.381 32.264.144Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 172.420.752 184.816.414Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -220.479.133 -152.552.270YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.296.265 20.354.271NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.296.265 20.354.271DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 21.902.654 1.548.383DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.606.389 21.902.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 6.606.672 18.902.797Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 4.579.054 7.422.875Ters Repo Alacakları5 0 3.001.499Diğer Alacaklar6 30.109 17.998Finansal Varlıklar9 91.096.627 95.712.709TOPLAM VARLIKLAR102.312.462 125.057.878YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 80Takas Borçları6 2.360.884 3.160.603Diğer Borçlar6 168.924 203.697TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.529.808 3.364.380TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)99.782.654 121.693.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)121.693.498 65.838.693Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)26.147.537 23.590.661Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 172.420.752 184.816.414Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -220.479.133 -152.552.270TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)99.782.654 121.693.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.326.485 5.974.867Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 33.335.596 88.351.171Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -11.724.132 -68.125.388ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.937.949 26.200.650Yönetim Ücretleri8 -1.218.252 -1.623.084Saklama Ücretleri8 -271.642 -320.053Denetim Ücretleri8 -8.451 -12.475Kurul Ücretleri8 -16.149 -21.981Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -128.748 -587.544Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -147.170 -44.852ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.790.412 -2.609.989ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.147.537 23.590.661NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.147.537 23.590.661DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.147.537 23.590.661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025468BIST