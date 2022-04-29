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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 13:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.762.116 -11.909.873
Net Dönem Karı (Zararı)
26.147.537 23.590.661
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.049.258 -74.101.491
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.325.126 -5.976.103
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.724.132 -68.125.388
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
18.337.352 32.626.090
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.831.710 -6.174.458
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-834.572 2.677.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.340.214 36.123.324
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.435.631 -17.884.740
Alınan Faiz
6.326.485 5.974.867
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.058.381 32.264.144
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 172.420.752 184.816.414
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -220.479.133 -152.552.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.296.265 20.354.271
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.296.265 20.354.271
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 21.902.654 1.548.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.606.389 21.902.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.606.672 18.902.797
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.579.054 7.422.875
Ters Repo Alacakları
5 0 3.001.499
Diğer Alacaklar
6 30.109 17.998
Finansal Varlıklar
9 91.096.627 95.712.709
TOPLAM VARLIKLAR
102.312.462 125.057.878
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 80
Takas Borçları
6 2.360.884 3.160.603
Diğer Borçlar
6 168.924 203.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.529.808 3.364.380
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
99.782.654 121.693.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
121.693.498 65.838.693
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.147.537 23.590.661
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 172.420.752 184.816.414
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -220.479.133 -152.552.270
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
99.782.654 121.693.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.326.485 5.974.867
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 33.335.596 88.351.171
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -11.724.132 -68.125.388
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.937.949 26.200.650
Yönetim Ücretleri
8 -1.218.252 -1.623.084
Saklama Ücretleri
8 -271.642 -320.053
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -12.475
Kurul Ücretleri
8 -16.149 -21.981
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -128.748 -587.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -147.170 -44.852
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.790.412 -2.609.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.147.537 23.590.661
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.147.537 23.590.661
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.147.537 23.590.661



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025468


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Gümüş.Ons 22,21 22,24 -0,56  
Gümüş Gr. 10,62 10,63 -0,26  
B. Petrol 103 103 -3,73  
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