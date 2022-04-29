***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.715.280 -164.584.117
Net Dönem Karı (Zararı)
349.830.324 127.718.915
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
189.423.369 82.229.689
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.905.198 -263.322
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
206.774.385 82.538.045
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.445.818 -45.034
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-445.882.583 -374.839.166
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.011.581 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.666.019 6.298.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-446.537.021 -381.137.769
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
93.371.110 -164.890.562
Alınan Temettü
14.445.818 45.034
Alınan Faiz
2.898.352 261.411
F 18 -913.519.700 -700.792.165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.448.794 21.044.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.448.794 21.044.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 22.434.633 1.389.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 33.883.427 22.434.633
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 33.892.184 22.436.544
Diğer Alacaklar
6 3.011.581 0
Finansal Varlıklar
9 551.918.705 312.156.069
TOPLAM VARLIKLAR
588.822.470 334.592.613
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 7.972.866 6.335.405
Diğer Borçlar
6 2.915.211 886.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.888.077 7.222.058
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
577.934.393 327.370.555
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
327.370.555 14.022.877
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
349.830.324 127.718.915
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 814.253.214 886.420.928
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -913.519.700 -700.792.165
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
577.934.393 327.370.555
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.898.352 261.411
Temettü Gelirleri
11 14.445.818 45.034
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 136.924.345 56.120.275
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 206.774.385 82.538.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 393.261
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
361.042.900 139.358.026
Yönetim Ücretleri
8 -10.265.596 -9.629.593
Saklama Ücretleri
8 -339.205 -326.546
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.968
Kurul Ücretleri
8 -78.619 -72.021
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -293.493 -1.562.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -227.212 -36.696
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.212.576 -11.639.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
349.830.324 127.718.915
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
349.830.324 127.718.915
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
349.830.324 127.718.915
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025469
BIST