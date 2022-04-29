***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI110.715.280 -164.584.117Net Dönem Karı (Zararı)349.830.324 127.718.915NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER189.423.369 82.229.689Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.905.198 -263.322Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler206.774.385 82.538.045Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14.445.818 -45.034İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-445.882.583 -374.839.166Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.011.581 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.666.019 6.298.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-446.537.021 -381.137.769FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR93.371.110 -164.890.562Alınan Temettü14.445.818 45.034Alınan Faiz2.898.352 261.411F 18 -913.519.700 -700.792.165YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.448.794 21.044.646NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.448.794 21.044.646DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 22.434.633 1.389.987DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 33.883.427 22.434.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 33.892.184 22.436.544Diğer Alacaklar6 3.011.581 0Finansal Varlıklar9 551.918.705 312.156.069TOPLAM VARLIKLAR588.822.470 334.592.613YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 7.972.866 6.335.405Diğer Borçlar6 2.915.211 886.653TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.888.077 7.222.058TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)577.934.393 327.370.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)327.370.555 14.022.877Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)349.830.324 127.718.915Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 814.253.214 886.420.928Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -913.519.700 -700.792.165TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)577.934.393 327.370.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.898.352 261.411Temettü Gelirleri11 14.445.818 45.034Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 136.924.345 56.120.275Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 206.774.385 82.538.045Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 393.261ESAS FAALİYET GELİRLERİ361.042.900 139.358.026Yönetim Ücretleri8 -10.265.596 -9.629.593Saklama Ücretleri8 -339.205 -326.546Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.968Kurul Ücretleri8 -78.619 -72.021Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -293.493 -1.562.287Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -227.212 -36.696ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.212.576 -11.639.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)349.830.324 127.718.915NET DÖNEM KARI (ZARARI)349.830.324 127.718.915DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)349.830.324 127.718.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025469BIST