***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.594.957 -29.817.565
Net Dönem Karı (Zararı)
84.248.800 40.277.803
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
67.118.214 25.871.384
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.907.822 -8.458.329
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
79.940.154 35.807.695
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -2.914.118 -1.477.982
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-172.514.939 -105.950.569
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
151.089 72.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-172.666.028 -106.023.165
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.147.925 -39.801.382
Alınan Temettü
11 2.914.118 1.477.982
Alınan Faiz
11 9.638.850 8.505.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.594.957 -29.817.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.594.957 -29.817.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.385.214 73.202.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 34.790.257 43.385.214
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 35.073.804 22.395.818
Ters Repo Alacakları
5 0 21.003.971
Finansal Varlıklar
9 281.860.874 189.240.156
Diğer Varlıklar
6 323.006 217.850
TOPLAM VARLIKLAR
317.257.684 232.857.795
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 562
Diğer Borçlar
6 557.392 405.741
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
557.392 406.303
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 316.700.292 232.451.492
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 232.451.492 192.173.689
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 84.248.800 40.277.803
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17 316.700.292 232.451.492
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 9.638.850 8.505.835
Temettü Gelirleri
11 2.914.118 1.477.982
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.917.172 -721.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 79.940.154 35.807.695
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
90.575.950 45.070.012
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -5.234.564 -4.126.326
Saklama Ücretleri
8 -134.509 -107.325
Denetim Ücretleri
8 -43.636 -12.730
Danışmanlık Ücretleri
8 -566.901 -185.526
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -257.478 -355.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -90.062 -4.818
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.327.150 -4.792.209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.248.800 40.277.803
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
84.248.800 40.277.803
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
84.248.800 40.277.803
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025470
BIST