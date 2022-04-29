***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.594.957 -29.817.565Net Dönem Karı (Zararı)84.248.800 40.277.803NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER67.118.214 25.871.384Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.907.822 -8.458.329Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler79.940.154 35.807.695Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -2.914.118 -1.477.982İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-172.514.939 -105.950.569Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler151.089 72.596İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-172.666.028 -106.023.165FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.147.925 -39.801.382Alınan Temettü11 2.914.118 1.477.982Alınan Faiz11 9.638.850 8.505.835FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.594.957 -29.817.565NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.594.957 -29.817.565DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.385.214 73.202.779DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 34.790.257 43.385.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 35.073.804 22.395.818Ters Repo Alacakları5 0 21.003.971Finansal Varlıklar9 281.860.874 189.240.156Diğer Varlıklar6 323.006 217.850TOPLAM VARLIKLAR317.257.684 232.857.795YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 562Diğer Borçlar6 557.392 405.741TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)557.392 406.303TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 316.700.292 232.451.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17 232.451.492 192.173.689Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17 84.248.800 40.277.803TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17 316.700.292 232.451.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 9.638.850 8.505.835Temettü Gelirleri11 2.914.118 1.477.982Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.917.172 -721.500Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 79.940.154 35.807.695ESAS FAALİYET GELİRLERİ90.575.950 45.070.012Yönetim Ücretleri4 ve 8 -5.234.564 -4.126.326Saklama Ücretleri8 -134.509 -107.325Denetim Ücretleri8 -43.636 -12.730Danışmanlık Ücretleri8 -566.901 -185.526Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -257.478 -355.484Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -90.062 -4.818ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.327.150 -4.792.209ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.248.800 40.277.803NET DÖNEM KARI (ZARARI)84.248.800 40.277.803DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)84.248.800 40.277.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025470BIST