***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.253.599 -9.263.685
Net Dönem Karı (Zararı)
31.842.352 2.795.022
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
19.954.999 -147.365
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.849.869 -264.531
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.805.386 117.166
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-518 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-224.876.327 -12.174.954
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.499.141 -115.352
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
261.735 -37.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-216.638.921 -12.022.228
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-173.078.976 -9.527.297
Alınan Temettü
518 0
Alınan Faiz
2.824.859 263.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
190.099.143 10.978.370
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 545.204.989 54.029.239
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -355.105.846 -43.050.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.845.544 1.714.685
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.845.544 1.714.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.757.276 42.591
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 21.602.820 1.757.276
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 21.628.756 1.758.202
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7.17 6.759.023 642.156
Takas Alacakları
2.382.274 0
Finansal Varlıklar
9 217.294.559 23.461.024
TOPLAM VARLIKLAR
248.064.612 25.861.382
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 285.792 24.057
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
285.792 24.057
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
247.778.820 25.837.325
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.837.325 12.063.933
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
31.842.352 2.795.022
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 545.204.989 54.029.239
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -355.105.846 -43.050.869
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
247.778.820 25.837.325
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.824.859 263.612
Temettü Gelirleri
11 518 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.068.846 2.686.388
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 22.805.386 117.166
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.699.609 3.067.166
Yönetim Ücretleri
8 -1.455.950 -119.786
Saklama Ücretleri
8 -176.161 -61.180
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.535
Kurul Ücretleri
8 -35.221 -4.337
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -145.944 -57.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -35.530 -17.600
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.857.257 -272.144
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.842.352 2.795.022
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.842.352 2.795.022
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.842.352 2.795.022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025471
BIST