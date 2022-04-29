***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-170.253.599 -9.263.685Net Dönem Karı (Zararı)31.842.352 2.795.022NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER19.954.999 -147.365Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.849.869 -264.531Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler22.805.386 117.166Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-518 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-224.876.327 -12.174.954Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-8.499.141 -115.352Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler261.735 -37.374İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-216.638.921 -12.022.228FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-173.078.976 -9.527.297Alınan Temettü518 0Alınan Faiz2.824.859 263.612FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI190.099.143 10.978.370Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 545.204.989 54.029.239Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -355.105.846 -43.050.869YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.845.544 1.714.685NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.845.544 1.714.685DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.757.276 42.591DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 21.602.820 1.757.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 21.628.756 1.758.202Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7.17 6.759.023 642.156Takas Alacakları2.382.274 0Finansal Varlıklar9 217.294.559 23.461.024TOPLAM VARLIKLAR248.064.612 25.861.382YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 285.792 24.057TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)285.792 24.057TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)247.778.820 25.837.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)25.837.325 12.063.933Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)31.842.352 2.795.022Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 545.204.989 54.029.239Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -355.105.846 -43.050.869TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)247.778.820 25.837.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.824.859 263.612Temettü Gelirleri11 518 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.068.846 2.686.388Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 22.805.386 117.166ESAS FAALİYET GELİRLERİ33.699.609 3.067.166Yönetim Ücretleri8 -1.455.950 -119.786Saklama Ücretleri8 -176.161 -61.180Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.535Kurul Ücretleri8 -35.221 -4.337Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -145.944 -57.706Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -35.530 -17.600ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.857.257 -272.144ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.842.352 2.795.022NET DÖNEM KARI (ZARARI)31.842.352 2.795.022DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)31.842.352 2.795.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025471BIST