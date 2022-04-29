***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.500.024 20.899.684
Net Dönem Karı (Zararı)
44.371.283 26.185.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-51.877.136 -33.181.395
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-51.635.708 -33.527.007
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-241.428 345.612
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.632.655 -5.676.314
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
270.086 -554.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.902.741 -5.122.163
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.138.508 -12.672.640
Alınan Faiz
51.638.532 33.572.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.905.157 -302.615.902
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 756.895.134 715.002.350
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -759.800.291 -1.017.618.252
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.594.867 -281.716.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.594.867 -281.716.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 219.049.507 500.765.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 258.644.374 219.049.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.649.486 49.517
Ters Repo Alacakları
5.17 247.099.508 219.107.434
Diğer Alacaklar
6 100.000 100.000
Finansal Varlıklar
9 24.434.279 22.290.110
TOPLAM VARLIKLAR
283.283.273 241.547.061
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
6 4.960 5.864
Diğer Borçlar
6 856.584 585.594
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
861.544 591.458
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
282.421.729 240.955.603
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
240.955.603 517.386.436
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.371.283 26.185.069
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 756.895.134 715.002.350
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -759.800.291 -1.017.618.252
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
282.421.729 240.955.603
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 51.638.532 33.572.324
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -86.321 -1.823
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -241.428 345.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 35.580 21.920
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
51.346.363 33.938.033
Yönetim Ücretleri
8 -5.782.838 -6.434.403
Saklama Ücretleri
8 -427.622 -470.249
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -9.073
Kurul Ücretleri
8 -57.490 -61.979
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -654.698 -735.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -43.981 -41.434
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.975.080 -7.752.964
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.371.283 26.185.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.371.283 26.185.069
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.371.283 26.185.069
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025473
BIST