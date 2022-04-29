***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.500.024 20.899.684Net Dönem Karı (Zararı)44.371.283 26.185.069NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-51.877.136 -33.181.395Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-51.635.708 -33.527.007Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-241.428 345.612İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.632.655 -5.676.314Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler270.086 -554.151İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.902.741 -5.122.163FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.138.508 -12.672.640Alınan Faiz51.638.532 33.572.324FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.905.157 -302.615.902Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 756.895.134 715.002.350Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -759.800.291 -1.017.618.252YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.594.867 -281.716.218NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.594.867 -281.716.218DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 219.049.507 500.765.725DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 258.644.374 219.049.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 11.649.486 49.517Ters Repo Alacakları5.17 247.099.508 219.107.434Diğer Alacaklar6 100.000 100.000Finansal Varlıklar9 24.434.279 22.290.110TOPLAM VARLIKLAR283.283.273 241.547.061YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları6 4.960 5.864Diğer Borçlar6 856.584 585.594TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)861.544 591.458TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)282.421.729 240.955.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)240.955.603 517.386.436Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)44.371.283 26.185.069Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 756.895.134 715.002.350Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -759.800.291 -1.017.618.252TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)282.421.729 240.955.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 51.638.532 33.572.324Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -86.321 -1.823Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -241.428 345.612Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 35.580 21.920ESAS FAALİYET GELİRLERİ51.346.363 33.938.033Yönetim Ücretleri8 -5.782.838 -6.434.403Saklama Ücretleri8 -427.622 -470.249Denetim Ücretleri8 -8.451 -9.073Kurul Ücretleri8 -57.490 -61.979Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -654.698 -735.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -43.981 -41.434ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.975.080 -7.752.964ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.371.283 26.185.069NET DÖNEM KARI (ZARARI)44.371.283 26.185.069DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)44.371.283 26.185.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025473BIST