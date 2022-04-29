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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 13:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-237.616.751 -24.342.580
Net Dönem Karı (Zararı)
23.818.619 11.466.847
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.085.661 8.419.571
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.514.298 -399.961
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.660.048 8.819.532
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-911.315 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-253.769.998 -44.627.529
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.867.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-253.451.679 -44.640.521
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-240.037.040 -24.741.111
Alınan Temettü
911.315
Alınan Faiz
1.508.974 398.531
Faiz Ödemeleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.373.082 27.121.285
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 691.029.321 216.239.433
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -440.656.239 -189.118.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.756.331 2.778.705
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.756.331 2.778.705
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.963.513 184.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.719.844 2.963.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.726.598 2.964.943
Takas Alacakları
6 1.152.000 1.961.289
Diğer Alacaklar
6 185.698 47.184
Finansal Varlıklar
9 314.345.951 53.234.224
TOPLAM VARLIKLAR
331.410.247 58.207.640
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 592.119 2.066.793
Diğer Borçlar
6 629.826 144.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.221.945 2.211.039
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
330.188.302 55.996.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
55.996.601 17.408.469
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.818.619 11.466.847
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 691.029.321 216.239.433
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -440.656.239 -189.118.148
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
330.188.302 55.996.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.508.974 398.531
Temettü Gelirleri
11 911.315 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 31.451.703 3.068.798
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -7.660.048 8.819.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 383.305 300.110
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.595.249 12.586.971
Yönetim Ücretleri
8 -2.171.931 -910.531
Saklama Ücretleri
8 -110.711 -46.501
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -8.814
Kurul Ücretleri
8 -30.628 -10.108
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -289.936 -68.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -164.973 -76.119
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.776.630 -1.120.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.818.619 11.466.847
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.818.619 11.466.847
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.818.619 11.466.847



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025474


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Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,74 22,77 -0,03  
Gümüş Gr. 10,82 10,83 -0,06  
B. Petrol 106 106 -1,10  
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