***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-237.616.751 -24.342.580Net Dönem Karı (Zararı)23.818.619 11.466.847NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.085.661 8.419.571Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.514.298 -399.961Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.660.048 8.819.532Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-911.315 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-253.769.998 -44.627.529Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.867.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-253.451.679 -44.640.521FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-240.037.040 -24.741.111Alınan Temettü911.315Alınan Faiz1.508.974 398.531Faiz ÖdemeleriFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI250.373.082 27.121.285Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 691.029.321 216.239.433Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -440.656.239 -189.118.148YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.756.331 2.778.705NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.756.331 2.778.705DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.963.513 184.808DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.719.844 2.963.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 15.726.598 2.964.943Takas Alacakları6 1.152.000 1.961.289Diğer Alacaklar6 185.698 47.184Finansal Varlıklar9 314.345.951 53.234.224TOPLAM VARLIKLAR331.410.247 58.207.640YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 592.119 2.066.793Diğer Borçlar6 629.826 144.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.221.945 2.211.039TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)330.188.302 55.996.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)55.996.601 17.408.469Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.818.619 11.466.847Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 691.029.321 216.239.433Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -440.656.239 -189.118.148TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)330.188.302 55.996.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.508.974 398.531Temettü Gelirleri11 911.315 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 31.451.703 3.068.798Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -7.660.048 8.819.532Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 383.305 300.110ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.595.249 12.586.971Yönetim Ücretleri8 -2.171.931 -910.531Saklama Ücretleri8 -110.711 -46.501Denetim Ücretleri8 -8.451 -8.814Kurul Ücretleri8 -30.628 -10.108Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -289.936 -68.051Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -164.973 -76.119ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.776.630 -1.120.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.818.619 11.466.847NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.818.619 11.466.847DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.818.619 11.466.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025474BIST