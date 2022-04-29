***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-387.796.059 -151.437.614
Net Dönem Karı (Zararı)
240.015.126 74.867.717
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.442.576 13.980.502
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.062.191 -3.173.703
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.782.816 17.154.205
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-597.569 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-612.961.815 -244.968.031
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.612.445 -14.795.032
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.736.860 1.534.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-600.086.230 -231.707.716
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-406.389.265 -156.119.812
Alınan Temettü
597.569 0
Alınan Faiz
17.995.637 4.682.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
434.769.022 170.514.215
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.802.394.218 554.044.359
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.367.625.196 -383.530.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.972.963 19.076.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.972.963 19.076.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 40.139.720 21.063.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 87.112.683 40.139.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 87.222.753 40.183.236
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 38.752.754 18.745.714
Takas Alacakları
6 0 2.394.595
Finansal Varlıklar
9 1.001.092.119 386.223.073
TOPLAM VARLIKLAR
1.127.067.626 447.546.618
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 5.356.157 1.625.726
Diğer Borçlar
6 1.332.417 325.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.688.574 1.951.714
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.120.379.052 445.594.904
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
445.594.904 200.212.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
240.015.126 74.867.717
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.802.394.218 554.044.359
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.367.625.196 -383.530.144
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.120.379.052 445.594.904
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 17.995.637 4.682.198
Temettü Gelirleri
11 597.569 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 250.348.809 57.092.762
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -14.782.816 17.154.205
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
254.159.199 78.929.165
Yönetim Ücretleri
8 -11.353.974 -2.141.790
Saklama Ücretleri
8 -686.013 -242.834
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.976
Kurul Ücretleri
8 -194.291 -61.647
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.834.858 -1.532.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -66.486 -70.934
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.144.073 -4.061.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
240.015.126 74.867.717
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
240.015.126 74.867.717
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
240.015.126 74.867.717
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025475
BIST