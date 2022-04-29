***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-387.796.059 -151.437.614Net Dönem Karı (Zararı)240.015.126 74.867.717NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-33.442.576 13.980.502Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-18.062.191 -3.173.703Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.782.816 17.154.205Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-597.569 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-612.961.815 -244.968.031Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-17.612.445 -14.795.032Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.736.860 1.534.717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-600.086.230 -231.707.716FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-406.389.265 -156.119.812Alınan Temettü597.569 0Alınan Faiz17.995.637 4.682.198FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI434.769.022 170.514.215Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.802.394.218 554.044.359Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.367.625.196 -383.530.144YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.972.963 19.076.601NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.972.963 19.076.601DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 40.139.720 21.063.119DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 87.112.683 40.139.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 87.222.753 40.183.236Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 38.752.754 18.745.714Takas Alacakları6 0 2.394.595Finansal Varlıklar9 1.001.092.119 386.223.073TOPLAM VARLIKLAR1.127.067.626 447.546.618YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 5.356.157 1.625.726Diğer Borçlar6 1.332.417 325.988TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.688.574 1.951.714TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.120.379.052 445.594.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)445.594.904 200.212.972Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)240.015.126 74.867.717Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.802.394.218 554.044.359Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.367.625.196 -383.530.144TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.120.379.052 445.594.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 17.995.637 4.682.198Temettü Gelirleri11 597.569 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 250.348.809 57.092.762Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -14.782.816 17.154.205ESAS FAALİYET GELİRLERİ254.159.199 78.929.165Yönetim Ücretleri8 -11.353.974 -2.141.790Saklama Ücretleri8 -686.013 -242.834Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.976Kurul Ücretleri8 -194.291 -61.647Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.834.858 -1.532.267Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -66.486 -70.934ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.144.073 -4.061.448ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)240.015.126 74.867.717NET DÖNEM KARI (ZARARI)240.015.126 74.867.717DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)240.015.126 74.867.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025475BIST