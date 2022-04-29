Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 13:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.891.312 107.426.513
Net Dönem Karı (Zararı)
5.366.054 6.968.880
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.333.425 -19.590.584
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.903.895 -12.399.464
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-429.530 -7.191.120
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.953.372 107.651.241
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-577.830 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.595 -112.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.539.797 107.764.181
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.986.001 95.029.537
Alınan Faiz
6.905.311 12.396.976
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.825.166 -103.655.767
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 29.751.149 255.213.684
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -42.576.315 -358.869.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.933.854 3.770.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.933.854 3.770.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.932.958 3.162.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.999.104 6.932.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.501.320 433.158
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
577.830
Ters Repo Alacakları
5 7.003.432
Finansal Varlıklar
9 39.336.576 45.446.843
TOPLAM VARLIKLAR
45.415.726 52.883.433
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 187
Diğer Borçlar
6 71.945 80.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
71.945 80.540
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.343.781 52.802.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
52.802.893 149.489.780
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 5.366.054 6.968.880
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 29.751.149 255.213.684
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -42.576.315 -358.869.451
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
45.343.781 52.802.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.905.311 12.396.976
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -337.023 3.294.385
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -429.530 -7.191.120
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.138.758 8.500.241
Yönetim Ücretleri
8 -669.981 -1.391.674
Saklama Ücretleri
8 -30.743 -62.253
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.972
Kurul Ücretleri
8 -9.253 -16.580
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.264 -33.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -26.012 -15.739
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-772.704 -1.531.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.366.054 6.968.880
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.366.054 6.968.880
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.366.054 6.968.880



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025476


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,09% |  2,13
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AEFES 29,60 66.957.305 % 0,00  
AGYO 2,64 7.268.457 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8817 14,9034 % 0,36  
Euro 15,6475 15,6763 % 0,10  
Sterlin 18,5774 18,6706 % -0,20  
Frank 15,1654 15,2567 % -0,18  
Riyal 3,9580 3,9779 % 0,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 -25,08  
Altın Gr. 891 891 -14,49  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,73 22,77 -0,03  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 -0,09  
B. Petrol 105 105 -1,76  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru