***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.891.312 107.426.513Net Dönem Karı (Zararı)5.366.054 6.968.880NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.333.425 -19.590.584Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.903.895 -12.399.464Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-429.530 -7.191.120İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.953.372 107.651.241Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-577.830 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.595 -112.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.539.797 107.764.181FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.986.001 95.029.537Alınan Faiz6.905.311 12.396.976FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.825.166 -103.655.767Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 29.751.149 255.213.684Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -42.576.315 -358.869.451YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.933.854 3.770.746NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.933.854 3.770.746DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.932.958 3.162.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.999.104 6.932.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.501.320 433.158Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri577.830Ters Repo Alacakları5 7.003.432Finansal Varlıklar9 39.336.576 45.446.843TOPLAM VARLIKLAR45.415.726 52.883.433YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 187Diğer Borçlar6 71.945 80.353TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)71.945 80.540TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)45.343.781 52.802.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)52.802.893 149.489.780Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 5.366.054 6.968.880Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 29.751.149 255.213.684Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -42.576.315 -358.869.451TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)45.343.781 52.802.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.905.311 12.396.976Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -337.023 3.294.385Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -429.530 -7.191.120ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.138.758 8.500.241Yönetim Ücretleri8 -669.981 -1.391.674Saklama Ücretleri8 -30.743 -62.253Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.972Kurul Ücretleri8 -9.253 -16.580Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -28.264 -33.143Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -26.012 -15.739ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-772.704 -1.531.361ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.366.054 6.968.880NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.366.054 6.968.880DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.366.054 6.968.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025476BIST