***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.891.312 107.426.513
Net Dönem Karı (Zararı)
5.366.054 6.968.880
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.333.425 -19.590.584
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.903.895 -12.399.464
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-429.530 -7.191.120
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.953.372 107.651.241
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-577.830 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.595 -112.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.539.797 107.764.181
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.986.001 95.029.537
Alınan Faiz
6.905.311 12.396.976
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.825.166 -103.655.767
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 29.751.149 255.213.684
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -42.576.315 -358.869.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.933.854 3.770.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.933.854 3.770.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.932.958 3.162.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.999.104 6.932.958
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.501.320 433.158
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
577.830
Ters Repo Alacakları
5 7.003.432
Finansal Varlıklar
9 39.336.576 45.446.843
TOPLAM VARLIKLAR
45.415.726 52.883.433
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 187
Diğer Borçlar
6 71.945 80.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
71.945 80.540
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.343.781 52.802.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
52.802.893 149.489.780
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 5.366.054 6.968.880
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 29.751.149 255.213.684
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -42.576.315 -358.869.451
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
45.343.781 52.802.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.905.311 12.396.976
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -337.023 3.294.385
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -429.530 -7.191.120
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.138.758 8.500.241
Yönetim Ücretleri
8 -669.981 -1.391.674
Saklama Ücretleri
8 -30.743 -62.253
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.972
Kurul Ücretleri
8 -9.253 -16.580
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.264 -33.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -26.012 -15.739
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-772.704 -1.531.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.366.054 6.968.880
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.366.054 6.968.880
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.366.054 6.968.880
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025476
BIST