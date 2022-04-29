***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-970.786.584 -1.127.413.067Net Dönem Karı (Zararı)552.391.236 208.313.941NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER102.241.511 84.292.432Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-39.976.543 -12.127.900Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler142.919.563 96.420.332Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-701.509 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.665.915.970 -1.433.636.572Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-33.081.233 -42.889.435Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.593.977 7.284.366İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.638.428.714 -1.398.031.503FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.011.283.223 -1.141.030.199Alınan Temettü701.509 0Alınan Faiz39.795.130 13.617.132FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.118.315.142 1.230.811.766Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 5.509.672.932 2.790.514.998Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.391.357.790 -1.559.703.232YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)147.528.558 103.398.699NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)147.528.558 103.398.699DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 106.623.035 3.224.336DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 254.151.593 106.623.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 254.474.792 106.764.821Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 80.942.622 47.861.389Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar9 2.924.593.459 1.429.084.308TOPLAM VARLIKLAR3.260.010.873 1.583.710.518YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 9.181.929 6.462.311Diğer Borçlar6 4.021.260 1.146.901TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.203.189 7.609.212TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.246.807.684 1.576.101.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.576.101.306 136.975.599Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 552.391.236 208.313.941Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 5.509.672.932 2.790.514.998Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -4.391.357.790 -1.559.703.232TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.246.807.684 1.576.101.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 39.795.130 13.617.132Temettü Gelirleri11 701.509 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 406.743.929 110.508.961Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 142.919.563 96.420.332ESAS FAALİYET GELİRLERİ590.160.131 220.546.425Yönetim Ücretleri8 -31.687.809 -7.152.279Saklama Ücretleri8 -1.710.744 -660.883Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.971Kurul Ücretleri8 -541.571 -211.750Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.655.387 -4.130.288Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -164.933 -65.313ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-37.768.895 -12.232.484ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)552.391.236 208.313.941NET DÖNEM KARI (ZARARI)552.391.236 208.313.941DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)552.391.236 208.313.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025477BIST