***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-970.786.584 -1.127.413.067
Net Dönem Karı (Zararı)
552.391.236 208.313.941
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
102.241.511 84.292.432
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-39.976.543 -12.127.900
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
142.919.563 96.420.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-701.509 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.665.915.970 -1.433.636.572
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-33.081.233 -42.889.435
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.593.977 7.284.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.638.428.714 -1.398.031.503
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.011.283.223 -1.141.030.199
Alınan Temettü
701.509 0
Alınan Faiz
39.795.130 13.617.132
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.118.315.142 1.230.811.766
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 5.509.672.932 2.790.514.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.391.357.790 -1.559.703.232
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.528.558 103.398.699
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.528.558 103.398.699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 106.623.035 3.224.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 254.151.593 106.623.035
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 254.474.792 106.764.821
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 80.942.622 47.861.389
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
9 2.924.593.459 1.429.084.308
TOPLAM VARLIKLAR
3.260.010.873 1.583.710.518
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 9.181.929 6.462.311
Diğer Borçlar
6 4.021.260 1.146.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.203.189 7.609.212
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.246.807.684 1.576.101.306
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.576.101.306 136.975.599
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 552.391.236 208.313.941
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 5.509.672.932 2.790.514.998
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.391.357.790 -1.559.703.232
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.246.807.684 1.576.101.306
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 39.795.130 13.617.132
Temettü Gelirleri
11 701.509 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 406.743.929 110.508.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 142.919.563 96.420.332
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
590.160.131 220.546.425
Yönetim Ücretleri
8 -31.687.809 -7.152.279
Saklama Ücretleri
8 -1.710.744 -660.883
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.971
Kurul Ücretleri
8 -541.571 -211.750
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.655.387 -4.130.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -164.933 -65.313
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-37.768.895 -12.232.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
552.391.236 208.313.941
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
552.391.236 208.313.941
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
552.391.236 208.313.941
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025477
BIST