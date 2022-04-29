***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.058.980 5.720.840
Net Dönem Karı (Zararı)
828.090 534.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.039.021 -905.347
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.040.909 -588.525
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.888 -316.822
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
229.753 5.504.343
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
114 -9.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
229.639 5.513.505
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.822 5.133.714
Alınan Faiz
1.040.158 587.126
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.008.784 -6.617.442
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.000 2.223.068
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.009.784 -8.840.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.196 -896.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.196 -896.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.022.474 2.919.076
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.072.670 2.022.474
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.075.308 1.024.279
Ters Repo Alacakları
5 1.000.411 1.000.493
Finansal Varlıklar
9 3.521.103 3.752.630
TOPLAM VARLIKLAR
5.596.822 5.777.402
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 20 27
Diğer Borçlar
6 22.036 21.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.056 21.942
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.574.766 5.755.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.755.460 11.838.184
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
828.090 534.718
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.000 2.223.068
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.009.784 -8.840.510
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.574.766 5.755.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.040.158 587.126
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -70.499 431.599
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.888 -316.822
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
971.547 701.903
Yönetim Ücretleri
8 -107.907 -131.783
Saklama Ücretleri
8 -7.051 -6.476
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -9.653
Kurul Ücretleri
8 -1.083 -1.294
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.074 -6.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.891 -11.442
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-143.457 -167.185
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
828.090 534.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
828.090 534.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
828.090 534.718
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025478
BIST