***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.058.980 5.720.840Net Dönem Karı (Zararı)828.090 534.718NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.039.021 -905.347Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.040.909 -588.525Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.888 -316.822İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER229.753 5.504.343Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler114 -9.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler229.639 5.513.505FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR18.822 5.133.714Alınan Faiz1.040.158 587.126FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.008.784 -6.617.442Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.000 2.223.068Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.009.784 -8.840.510YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.196 -896.602NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.196 -896.602DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.022.474 2.919.076DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.072.670 2.022.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.075.308 1.024.279Ters Repo Alacakları5 1.000.411 1.000.493Finansal Varlıklar9 3.521.103 3.752.630TOPLAM VARLIKLAR5.596.822 5.777.402YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 20 27Diğer Borçlar6 22.036 21.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.056 21.942TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.574.766 5.755.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.755.460 11.838.184Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)828.090 534.718Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.000 2.223.068Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.009.784 -8.840.510TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.574.766 5.755.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.040.158 587.126Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -70.499 431.599Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.888 -316.822ESAS FAALİYET GELİRLERİ971.547 701.903Yönetim Ücretleri8 -107.907 -131.783Saklama Ücretleri8 -7.051 -6.476Denetim Ücretleri8 -8.451 -9.653Kurul Ücretleri8 -1.083 -1.294Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.074 -6.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -14.891 -11.442ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-143.457 -167.185ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)828.090 534.718NET DÖNEM KARI (ZARARI)828.090 534.718DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)828.090 534.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025478BIST