Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 13:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.079.750 -5.001.196
Net Dönem Karı (Zararı)
24.878.498 11.567.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.796.861 -2.571.534
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.297.818 -3.992.536
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 17.094.679 1.421.002
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.745.097 -17.991.419
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-62.735 -116.716
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.196.855 -1.995.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.485.507 -15.879.607
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.069.738 -8.995.552
Alınan Faiz
7.149.488 3.994.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.845.096 -4.135.977
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 8.999.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -18.845.095 -4.135.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.765.346 -9.137.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.765.346 -9.137.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.098.435 30.235.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.333.089 21.098.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 17.488.669 11.103.794
Ters Repo Alacakları
5 10.001.891
Diğer Alacaklar
6 179.451 116.716
Finansal Varlıklar
9 21.708.917 20.466.539
Diğer Varlıklar
10 ve 20 166.457.334 150.308.884
TOPLAM VARLIKLAR
205.834.371 191.997.824
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 5.798.908 6.995.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.798.908 6.995.763
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
200.035.463 185.002.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 ve19 185.002.061 177.570.637
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.878.498 11.567.401
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 8.999.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -18.845.095 -4.135.977
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 ve19 200.035.463 185.002.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.149.488 3.994.356
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.421.369 24.223
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.094.679 1.421.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.216.524 11.521.226
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.039.322 16.960.807
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -3.682.946 -3.630.959
Saklama Ücretleri
8 -100.821 -95.170
Denetim Ücretleri
8 -50.895 -18.855
Kurul Ücretleri
8 -36.989 -36.371
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -118.017 -215.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.171.156 -1.396.431
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.160.824 -5.393.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.878.498 11.567.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.878.498 11.567.401
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 24.878.498 11.567.401



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025479


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,09% |  2,13
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AEFES 29,60 66.957.305 % 0,00  
AKFGY 2,94 25.486.668 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8762 14,8956 % 0,31  
Euro 15,6627 15,6776 % 0,11  
Sterlin 18,6022 18,6955 % -0,07  
Frank 15,1740 15,2654 % -0,12  
Riyal 3,9524 3,9723 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.861 -36,35  
Altın Gr. 889 889 -16,85  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,24 22,27 -0,53  
Gümüş Gr. 10,61 10,63 -0,26  
B. Petrol 104 104 -3,48  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru