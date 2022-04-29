***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.079.750 -5.001.196
Net Dönem Karı (Zararı)
24.878.498 11.567.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.796.861 -2.571.534
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.297.818 -3.992.536
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 17.094.679 1.421.002
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.745.097 -17.991.419
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-62.735 -116.716
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.196.855 -1.995.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.485.507 -15.879.607
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.069.738 -8.995.552
Alınan Faiz
7.149.488 3.994.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.845.096 -4.135.977
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 8.999.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -18.845.095 -4.135.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.765.346 -9.137.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.765.346 -9.137.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.098.435 30.235.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.333.089 21.098.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 17.488.669 11.103.794
Ters Repo Alacakları
5 10.001.891
Diğer Alacaklar
6 179.451 116.716
Finansal Varlıklar
9 21.708.917 20.466.539
Diğer Varlıklar
10 ve 20 166.457.334 150.308.884
TOPLAM VARLIKLAR
205.834.371 191.997.824
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 5.798.908 6.995.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.798.908 6.995.763
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
200.035.463 185.002.061
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 ve19 185.002.061 177.570.637
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.878.498 11.567.401
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 8.999.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -18.845.095 -4.135.977
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 ve19 200.035.463 185.002.061
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.149.488 3.994.356
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.421.369 24.223
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.094.679 1.421.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.216.524 11.521.226
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.039.322 16.960.807
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -3.682.946 -3.630.959
Saklama Ücretleri
8 -100.821 -95.170
Denetim Ücretleri
8 -50.895 -18.855
Kurul Ücretleri
8 -36.989 -36.371
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -118.017 -215.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.171.156 -1.396.431
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.160.824 -5.393.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.878.498 11.567.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.878.498 11.567.401
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 24.878.498 11.567.401
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025479
BIST