***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.079.750 -5.001.196Net Dönem Karı (Zararı)24.878.498 11.567.401NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER9.796.861 -2.571.534Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-7.297.818 -3.992.536Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 17.094.679 1.421.002İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-35.745.097 -17.991.419Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-62.735 -116.716Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.196.855 -1.995.096İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-34.485.507 -15.879.607FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.069.738 -8.995.552Alınan Faiz7.149.488 3.994.356FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.845.096 -4.135.977Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 8.999.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -18.845.095 -4.135.977YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.765.346 -9.137.173NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.765.346 -9.137.173DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.098.435 30.235.608DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.333.089 21.098.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 17.488.669 11.103.794Ters Repo Alacakları5 10.001.891Diğer Alacaklar6 179.451 116.716Finansal Varlıklar9 21.708.917 20.466.539Diğer Varlıklar10 ve 20 166.457.334 150.308.884TOPLAM VARLIKLAR205.834.371 191.997.824YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 5.798.908 6.995.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.798.908 6.995.763TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)200.035.463 185.002.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 ve19 185.002.061 177.570.637Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)24.878.498 11.567.401Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 8.999.999Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -18.845.095 -4.135.977TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 ve19 200.035.463 185.002.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.149.488 3.994.356Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -1.421.369 24.223Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 17.094.679 1.421.002Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 7.216.524 11.521.226ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.039.322 16.960.807Yönetim Ücretleri4 ve 8 -3.682.946 -3.630.959Saklama Ücretleri8 -100.821 -95.170Denetim Ücretleri8 -50.895 -18.855Kurul Ücretleri8 -36.989 -36.371Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -118.017 -215.620Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.171.156 -1.396.431ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.160.824 -5.393.406ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.878.498 11.567.401NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.878.498 11.567.401DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 24.878.498 11.567.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025479BIST