***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 13:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.198.878 0
Net Dönem Karı (Zararı)
70.921.607 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.123.768 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.457.187 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
46.580.955 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-238.325.313 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
115.510 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-238.440.823 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-142.279.938 0
Alınan Faiz
21.081.060 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.175.948 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 135.175.948 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.977.070 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.977.070 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.977.070 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 14.353.197 0
Finansal Varlıklar
9 191.859.868
TOPLAM VARLIKLAR
206.213.065 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 115.510 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.510 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
206.097.555 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
70.921.607 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 135.175.948 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
206.097.555 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 21.081.060 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.599.236 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 46.580.955 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
71.261.251 0
Yönetim Ücretleri
8 -270.997 0
Saklama Ücretleri
8 -29.360 0
Denetim Ücretleri
8 -8.834 0
Kurul Ücretleri
8 -13.313 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.749 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.391 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-339.644 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.921.607 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
70.921.607 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
70.921.607 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025480
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