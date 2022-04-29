***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-121.198.878 0Net Dönem Karı (Zararı)70.921.607 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER25.123.768 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-21.457.187 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler46.580.955 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-238.325.313 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler115.510 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-238.440.823 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-142.279.938 0Alınan Faiz21.081.060 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI135.175.948 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 135.175.948 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.977.070 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.977.070 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 13.977.070 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 14.353.197 0Finansal Varlıklar9 191.859.868TOPLAM VARLIKLAR206.213.065 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 115.510 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)115.510 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)206.097.555 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)70.921.607 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 135.175.948 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)206.097.555 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 21.081.060 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.599.236 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 46.580.955 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ71.261.251 0Yönetim Ücretleri8 -270.997 0Saklama Ücretleri8 -29.360 0Denetim Ücretleri8 -8.834 0Kurul Ücretleri8 -13.313 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.749 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -15.391 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-339.644 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)70.921.607 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)70.921.607 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)70.921.607 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025480BIST