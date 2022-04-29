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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 14:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.311.297 -25.151.648
Net Dönem Karı (Zararı)
24.506.961 4.103.802
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.279.723 -12.521.121
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.209.638 -11.109.372
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21.489.361 -1.411.749
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.654.888 -27.843.701
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-82.153 -7.114
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
139.707 15.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.712.442 -27.852.158
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.131.796 -36.261.020
Alınan Faiz
10 12.179.501 11.109.372
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 24.999.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 24.999.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.311.297 -151.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.311.297 -151.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 32.645 184.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 15.343.942 32.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 15.374.079 32.645
Diğer Alacaklar
5 467.560 385.407
Finansal Varlıklar
8 114.740.603 105.517.522
TOPLAM VARLIKLAR
130.582.242 105.935.574
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 327.242 187.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
327.242 187.535
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
130.255.000 105.748.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
105.748.039 76.644.238
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 24.506.961 4.103.802
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 24.999.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17 130.255.000 105.748.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 12.179.501 11.109.372
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -6.147.820 -3.861.044
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 21.489.361 -1.411.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 309
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.521.042 5.836.888
Yönetim Ücretleri
4 ve 7 -2.248.257 -1.581.394
Saklama Ücretleri
7 -79.413 -47.802
Denetim Ücretleri
7 -24.494 -11.693
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -119.015 -4.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -542.902 -87.261
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.014.081 -1.733.086
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.506.961 4.103.802
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.506.961 4.103.802
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.506.961 4.103.802



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025489


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Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 -0,31  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 -0,17  
B. Petrol 104 104 -3,17  
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