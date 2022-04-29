***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.311.297 -25.151.648Net Dönem Karı (Zararı)24.506.961 4.103.802NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER9.279.723 -12.521.121Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.209.638 -11.109.372Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21.489.361 -1.411.749İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-30.654.888 -27.843.701Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-82.153 -7.114Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler139.707 15.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.712.442 -27.852.158FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.131.796 -36.261.020Alınan Faiz10 12.179.501 11.109.372FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 24.999.999Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit17 24.999.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.311.297 -151.649NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.311.297 -151.649DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 32.645 184.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 15.343.942 32.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 15.374.079 32.645Diğer Alacaklar5 467.560 385.407Finansal Varlıklar8 114.740.603 105.517.522TOPLAM VARLIKLAR130.582.242 105.935.574YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 327.242 187.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)327.242 187.535TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)130.255.000 105.748.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)105.748.039 76.644.238Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17 24.506.961 4.103.802Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17 24.999.999TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17 130.255.000 105.748.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 12.179.501 11.109.372Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -6.147.820 -3.861.044Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 21.489.361 -1.411.749Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 309ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.521.042 5.836.888Yönetim Ücretleri4 ve 7 -2.248.257 -1.581.394Saklama Ücretleri7 -79.413 -47.802Denetim Ücretleri7 -24.494 -11.693Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -119.015 -4.936Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -542.902 -87.261ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.014.081 -1.733.086ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.506.961 4.103.802NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.506.961 4.103.802DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.506.961 4.103.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025489BIST