***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-584.059.908 0Net Dönem Karı (Zararı)226.558.449NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER190.933.020 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-31.219.279Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler222.152.299İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.032.436.833 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.066.843İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.042.503.676FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-614.945.364 0Alınan Faiz30.885.456FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI596.426.390 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 601.949.321Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -5.522.931YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.366.482 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.366.482 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 12.366.482 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 12.700.305Finansal Varlıklar9 820.351.377TOPLAM VARLIKLAR833.051.682 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 9.346.087Diğer Borçlar6 720.756TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.066.843 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)822.984.839 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)226.558.449Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 601.949.321Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -5.522.931TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)822.984.839 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 30.885.456Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -23.683.962Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 222.152.299Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 77.692ESAS FAALİYET GELİRLERİ229.431.485 0Yönetim Ücretleri8 -2.583.163Saklama Ücretleri8 -194.013Denetim Ücretleri8 -8.449Kurul Ücretleri8 -71.689Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -639Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -15.083ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.873.036 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)226.558.449 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)226.558.449 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)226.558.449 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025493BIST