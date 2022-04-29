***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 14:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-584.059.908 0
Net Dönem Karı (Zararı)
226.558.449
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
190.933.020 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.219.279
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
222.152.299
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.032.436.833 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.066.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.042.503.676
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-614.945.364 0
Alınan Faiz
30.885.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
596.426.390 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 601.949.321
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.522.931
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.366.482 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.366.482 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.366.482 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12.700.305
Finansal Varlıklar
9 820.351.377
TOPLAM VARLIKLAR
833.051.682 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 9.346.087
Diğer Borçlar
6 720.756
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.066.843 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
822.984.839 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
226.558.449
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 601.949.321
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.522.931
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
822.984.839 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 30.885.456
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -23.683.962
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 222.152.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 77.692
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
229.431.485 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.583.163
Saklama Ücretleri
8 -194.013
Denetim Ücretleri
8 -8.449
Kurul Ücretleri
8 -71.689
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.083
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.873.036 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
226.558.449 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
226.558.449 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
226.558.449 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025493
BIST