***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.422.897 9.369.609Net Dönem Karı (Zararı)1.506 7.945.206NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.506 -1.849.711Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 -1.848.205Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.506 -1.506İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.425.909 1.425.909Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.424.403 1.424.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.506 1.506FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.422.897 7.521.404Alınan Faiz0 1.848.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.506 -7.945.206Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 62.841.555Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.506 -70.786.761YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.424.403 1.424.403NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.424.403 1.424.403DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.424.403 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 1.424.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 0 1.424.403TOPLAM VARLIKLAR0 1.424.403YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 0 1.424.403TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)0 1.424.403TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.506 7.945.206Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 62.841.555Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.506 -70.786.761TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 0 1.848.205Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 0 7.638.319Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.506 -1.506ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.506 9.485.018Yönetim Ücretleri8 0 -76.298Saklama Ücretleri8 0 -29.444Denetim Ücretleri8 0 -10.315Kurul Ücretleri8 0 -5.933Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 -99Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 0 -1.417.724ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)0 -1.539.813ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.506 7.945.205NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.506 7.945.205DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.506 7.945.205http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025500BIST