***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 14:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.422.897 9.369.609
Net Dönem Karı (Zararı)
1.506 7.945.206
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.506 -1.849.711
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.848.205
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.506 -1.506
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.425.909 1.425.909
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.424.403 1.424.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.506 1.506
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.422.897 7.521.404
Alınan Faiz
0 1.848.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.506 -7.945.206
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 62.841.555
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.506 -70.786.761
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.424.403 1.424.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.424.403 1.424.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.424.403 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 1.424.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 0 1.424.403
TOPLAM VARLIKLAR
0 1.424.403
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 0 1.424.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 1.424.403
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.506 7.945.206
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 62.841.555
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.506 -70.786.761
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 0 1.848.205
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 0 7.638.319
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.506 -1.506
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.506 9.485.018
Yönetim Ücretleri
8 0 -76.298
Saklama Ücretleri
8 0 -29.444
Denetim Ücretleri
8 0 -10.315
Kurul Ücretleri
8 0 -5.933
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -99
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 0 -1.417.724
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 -1.539.813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.506 7.945.205
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.506 7.945.205
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.506 7.945.205
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025500
BIST