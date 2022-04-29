***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.983.519 -71.906.729Net Dönem Karı (Zararı)17.280.625 10.507.179NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-27.869.153 -1.469.089Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-24.306.647 -5.356.346Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.562.506 3.887.260Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER56.260.736 -86.431.040Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-21.940 -95.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler56.282.676 -86.335.881FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR45.672.208 -77.392.950Alınan TemettüAlınan Faiz24.311.311 5.486.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.455.527 3.284.486Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 42.149.998 110.882.036Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -104.605.525 -107.597.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.527.992 -68.622.243NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.527.992 -68.622.243DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.194.722 86.816.965DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 25.722.714 18.194.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 25.735.391 18.212.063Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar9 29.728.451 82.448.621TOPLAM VARLIKLAR55.463.842 100.660.684YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Diğer Borçlar6 38.378 60.318TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)38.378 60.318TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)55.425.464 100.600.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)100.600.366 86.808.701Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17.280.625 10.507.179Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 42.149.998 110.882.036Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -104.605.525 -107.597.550TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)55.425.464 100.600.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 24.311.311 -34.510Denetim Ücretleri8 -8.451 -10.658Kurul Ücretleri8 -15.817 -19.521Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -8.457 -28.145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -26.950 -19.998ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-590.225 -634.818ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.280.625 10.507.179NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.280.625 10.507.179DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.280.625 10.507.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025502BIST