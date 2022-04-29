***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 14:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.983.519 -71.906.729
Net Dönem Karı (Zararı)
17.280.625 10.507.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.869.153 -1.469.089
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.306.647 -5.356.346
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.562.506 3.887.260
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
56.260.736 -86.431.040
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.940 -95.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
56.282.676 -86.335.881
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
45.672.208 -77.392.950
Alınan Temettü
3
Alınan Faiz
24.311.311 5.486.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.455.527 3.284.486
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 42.149.998 110.882.036
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -104.605.525 -107.597.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.527.992 -68.622.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.527.992 -68.622.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.194.722 86.816.965
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 25.722.714 18.194.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 25.735.391 18.212.063
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
9 29.728.451 82.448.621
TOPLAM VARLIKLAR
55.463.842 100.660.684
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 38.378 60.318
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
38.378 60.318
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
55.425.464 100.600.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
100.600.366 86.808.701
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.280.625 10.507.179
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 42.149.998 110.882.036
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -104.605.525 -107.597.550
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
55.425.464 100.600.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 24.311.311 -34.510
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -10.658
Kurul Ücretleri
8 -15.817 -19.521
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.457 -28.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -26.950 -19.998
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-590.225 -634.818
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.280.625 10.507.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.280.625 10.507.179
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.280.625 10.507.179
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025502
BIST