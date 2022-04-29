***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.896.871 0Net Dönem Karı (Zararı)20.554.066NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER20.517.635 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-96.334Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20.613.969İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-113.064.817 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler140.065İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-113.204.882FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-71.993.116 0Alınan Faiz96.245FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.092.002 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 87.825.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -15.732.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)195.131 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)195.131 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 195.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 195.220Diğer Alacaklar6 0Finansal Varlıklar9 92.590.913TOPLAM VARLIKLAR92.786.133 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 140.065TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)140.065 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)92.646.068 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)20.554.066Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 87.825.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -15.732.998TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)92.646.068 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 96.245 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.386.144Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 20.613.969 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ22.096.358 0Yönetim Ücretleri8 -1.466.364 0Saklama Ücretleri8 -43.811 0Denetim Ücretleri8 -7.682 0Kurul Ücretleri8 -15.603 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.510 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.322 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.542.292 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.554.066 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.554.066 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.554.066 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025507BIST