***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.151.271 0Net Dönem Karı (Zararı)117.579 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER325.900 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-43.767 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler369.667 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-48.638.484 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili DüzeltmelerKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 49.716.500 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.485.023 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)80.206 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)80.206 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 80.206 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 80.239Finansal Varlıklar9 48.366.582TOPLAM VARLIKLAR48.446.821 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 97.765TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)97.765 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)48.349.056 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)117.579 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 49.716.500 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.485.023 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)48.349.056 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 43.734Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.090Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 369.667Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 282ESAS FAALİYET GELİRLERİ418.773 0Yönetim Ücretleri8 -278.705Saklama Ücretleri8 -7.677Denetim Ücretleri8 -8.835Kurul Ücretleri8 -2.664Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -908Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -2.405ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-301.194 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)117.579 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)117.579 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)117.579 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025508BIST