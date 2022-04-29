***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 14:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.151.271 0
Net Dönem Karı (Zararı)
117.579 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
325.900 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.767 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
369.667 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.638.484 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 49.716.500 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.485.023 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.206 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.206 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 80.206 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 80.239
Finansal Varlıklar
9 48.366.582
TOPLAM VARLIKLAR
48.446.821 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 97.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.765 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.349.056 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
117.579 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 49.716.500 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.485.023 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
48.349.056 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 43.734
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.090
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 369.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 282
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
418.773 0
Yönetim Ücretleri
8 -278.705
Saklama Ücretleri
8 -7.677
Denetim Ücretleri
8 -8.835
Kurul Ücretleri
8 -2.664
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -908
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.405
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-301.194 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.579 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
117.579 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
117.579 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025508
BIST