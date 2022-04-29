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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 15:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.935.633 -25.562.762
Net Dönem Karı (Zararı)
55.616.876 23.753.084
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-37.845.255 -17.811.800
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.332.347 -21.063.664
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.487.092 3.251.864
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-51.136.719 -50.998.524
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.098.994 6.245.235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.037.725 -57.243.759
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.365.098 -45.057.240
Alınan Faiz
44.300.731 19.494.478
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.453.206 84.791.843
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 77.342.092 548.337.708
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -124.795.298 -463.545.865
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.517.573 59.229.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.517.573 59.229.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 59.229.081 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 22.711.508 59.229.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 23.312.310 60.798.267
Finansal Varlıklar
9 93.542.528 53.991.895
TOPLAM VARLIKLAR
116.854.838 114.790.162
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 73.704 98.903
Diğer Borçlar
6 72.537 6.146.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
146.241 6.245.235
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
116.708.597 108.544.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
108.544.927
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.616.876 23.753.084
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 77.342.092 548.337.708
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -124.795.298 -463.545.865
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
116.708.597 108.544.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 44.300.731 19.494.478
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.570.813 8.971.977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.487.092 3.251.864
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.358.636 31.718.319
Yönetim Ücretleri
8 -578.167 -1.733.945
Saklama Ücretleri
8 -94.112 -137.785
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -18.110 -35.002
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.330 -4.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -24.590 -6.042.051
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-741.760 -7.965.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.616.876 23.753.084
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.616.876 23.753.084
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.616.876 23.753.084



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025517


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Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,51 22,54 -0,26  
Gümüş Gr. 10,76 10,77 -0,12  
B. Petrol 105 105 -2,49  
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