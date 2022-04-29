***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.935.633 -25.562.762Net Dönem Karı (Zararı)55.616.876 23.753.084NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-37.845.255 -17.811.800Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-43.332.347 -21.063.664Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.487.092 3.251.864İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-51.136.719 -50.998.524Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.098.994 6.245.235İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.037.725 -57.243.759FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-33.365.098 -45.057.240Alınan Faiz44.300.731 19.494.478FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.453.206 84.791.843Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 77.342.092 548.337.708Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -124.795.298 -463.545.865YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.517.573 59.229.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.517.573 59.229.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 59.229.081 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 22.711.508 59.229.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 23.312.310 60.798.267Finansal Varlıklar9 93.542.528 53.991.895TOPLAM VARLIKLAR116.854.838 114.790.162YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 73.704 98.903Diğer Borçlar6 72.537 6.146.332TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)146.241 6.245.235TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)116.708.597 108.544.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)108.544.927Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)55.616.876 23.753.084Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 77.342.092 548.337.708Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -124.795.298 -463.545.865TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)116.708.597 108.544.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 44.300.731 19.494.478Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 6.570.813 8.971.977Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 5.487.092 3.251.864ESAS FAALİYET GELİRLERİ56.358.636 31.718.319Yönetim Ücretleri8 -578.167 -1.733.945Saklama Ücretleri8 -94.112 -137.785Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.523Kurul Ücretleri8 -18.110 -35.002Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.330 -4.929Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -24.590 -6.042.051ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-741.760 -7.965.235ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.616.876 23.753.084NET DÖNEM KARI (ZARARI)55.616.876 23.753.084DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)55.616.876 23.753.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025517BIST