***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.164.322 -30.339.478Net Dönem Karı (Zararı)8.414.909 2.813.879NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER7.989.588 -409.695Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.955.664 -1.286.081Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14.945.252 876.386İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER11.794.845 -34.011.671Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-553.468 -2.045.507Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler402.134 409.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.946.179 -32.375.405FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR28.199.342 -31.607.487Alınan Faiz11 6.964.980 1.268.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.660.987 59.341.086Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 23.686.024 84.081.036Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -68.347.011 -24.739.950YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.496.665 29.001.608NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.496.665 29.001.608DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.001.608 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.504.943 29.001.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.506.563 5.007.886Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 2.598.975 2.045.507Ters Repo Alacakları5 18.007.136 24.011.794Finansal Varlıklar9 4.607.588 31.499.019TOPLAM VARLIKLAR26.720.262 62.564.206YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 361 643Takas Borçları6 737.259 264.352Diğer Borçlar6 73.755 144.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)811.375 409.241TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.908.887 62.154.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)62.154.965Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.414.909 2.813.879Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 23.686.024 84.081.036Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -68.347.011 -24.739.950TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)25.908.887 62.154.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.964.980 1.268.009Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -12.189.317 1.102.258Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 14.945.252 876.386Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri4.367ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.720.915 3.251.020Yönetim Ücretleri8 -982.245 -316.254Saklama Ücretleri8 -141.340 -35.810Denetim Ücretleri8 -8.451 -10.790Kurul Ücretleri8 -6.821 -3.200Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -124.674 -55.055Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -42.475 -16.082ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.306.006 -437.191ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.414.909 2.813.829NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.414.909 2.813.829DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.414.909 2.813.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025519BIST