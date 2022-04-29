***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 15:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.164.322 -30.339.478
Net Dönem Karı (Zararı)
8.414.909 2.813.879
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.989.588 -409.695
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.955.664 -1.286.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14.945.252 876.386
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.794.845 -34.011.671
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-553.468 -2.045.507
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
402.134 409.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.946.179 -32.375.405
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
28.199.342 -31.607.487
Alınan Faiz
11 6.964.980 1.268.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.660.987 59.341.086
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 23.686.024 84.081.036
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -68.347.011 -24.739.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.496.665 29.001.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.496.665 29.001.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.001.608 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.504.943 29.001.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.506.563 5.007.886
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.598.975 2.045.507
Ters Repo Alacakları
5 18.007.136 24.011.794
Finansal Varlıklar
9 4.607.588 31.499.019
TOPLAM VARLIKLAR
26.720.262 62.564.206
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 361 643
Takas Borçları
6 737.259 264.352
Diğer Borçlar
6 73.755 144.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
811.375 409.241
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.908.887 62.154.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
62.154.965
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.414.909 2.813.879
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 23.686.024 84.081.036
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -68.347.011 -24.739.950
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.908.887 62.154.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.964.980 1.268.009
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -12.189.317 1.102.258
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 14.945.252 876.386
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
4.367
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.720.915 3.251.020
Yönetim Ücretleri
8 -982.245 -316.254
Saklama Ücretleri
8 -141.340 -35.810
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -10.790
Kurul Ücretleri
8 -6.821 -3.200
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -124.674 -55.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -42.475 -16.082
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.306.006 -437.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.414.909 2.813.829
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.414.909 2.813.829
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.414.909 2.813.829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025519
BIST