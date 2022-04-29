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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 15:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.550.307 -62.381.602
Net Dönem Karı (Zararı)
34.099.234 7.173.615
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.468.837 -5.930.430
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.757.743 -5.195.276
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-711.094 -735.154
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
379.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
52.145.543 -68.793.650
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
58.551.179 -67.335.493
Alınan Faiz
26.999.128 4.953.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.809.426 72.499.005
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 67.429.822 72.499.005
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -161.239.248 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.259.119 10.117.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.259.119 10.117.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.117.403 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.858.284 10.117.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.858.284 10.358.788
Finansal Varlıklar
19 18.094.355 69.528.804
Diğer Varlıklar
9 527.667 164.129
TOPLAM VARLIKLAR
20.480.306 80.051.721
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 517.878 379.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
517.878 379.101
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.962.428 79.672.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
79.672.620
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 34.099.234 7.173.615
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 67.429.822 72.499.005
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -161.239.248
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.962.428 79.672.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 26.999.128 4.953.891
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.421.874 2.804.901
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 711.094 735.154
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.132.096 8.493.946
Yönetim Ücretleri
4,8 -448.592 -283.216
Danışmanlık Ücretleri
8 -1.646.695 -652.053
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.331 -6.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -921.244 -378.594
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.032.862 -1.320.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.099.234 7.173.615
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.099.234 7.173.615
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.099.234 7.173.615



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025532


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Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 -0,31  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 -0,17  
B. Petrol 104 104 -3,17  
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