***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.550.307 -62.381.602Net Dönem Karı (Zararı)34.099.234 7.173.615NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-27.468.837 -5.930.430Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-26.757.743 -5.195.276Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-711.094 -735.154İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER379.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler52.145.543 -68.793.650FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR58.551.179 -67.335.493Alınan Faiz26.999.128 4.953.891FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-93.809.426 72.499.005Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 67.429.822 72.499.005Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -161.239.248 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.259.119 10.117.403NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.259.119 10.117.403DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.117.403 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.858.284 10.117.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.858.284 10.358.788Finansal Varlıklar19 18.094.355 69.528.804Diğer Varlıklar9 527.667 164.129TOPLAM VARLIKLAR20.480.306 80.051.721YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 517.878 379.101TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)517.878 379.101TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.962.428 79.672.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)79.672.620Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 34.099.234 7.173.615Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 67.429.822 72.499.005Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -161.239.248TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19.962.428 79.672.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 26.999.128 4.953.891Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 9.421.874 2.804.901Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 711.094 735.154ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.132.096 8.493.946Yönetim Ücretleri4,8 -448.592 -283.216Danışmanlık Ücretleri8 -1.646.695 -652.053Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.331 -6.468Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -921.244 -378.594ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.032.862 -1.320.331ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.099.234 7.173.615NET DÖNEM KARI (ZARARI)34.099.234 7.173.615DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)34.099.234 7.173.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025532BIST