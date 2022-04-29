Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 15:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.221.966 -128.065.399
Net Dönem Karı (Zararı)
87.252.076 18.684.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
47.209.526 6.088.456
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.551.391 -620.039
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
54.168.721 6.708.495
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-407.804 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-346.648.405 -153.453.693
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.671.850 -8.154.537
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-60.653 2.458.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-330.915.902 -147.757.559
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-212.186.803 -128.680.931
Alınan Temettü
407.804 0
Alınan Faiz
6.557.033 615.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.020.227 135.932.183
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 852.598.996 247.117.080
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -658.578.769 -111.184.897
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.201.739 7.866.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.201.739 7.866.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.743.500 3.876.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 541.761 11.743.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 541.761 11.749.142
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 22.774.164 8.788.954
Takas Alacakları
1.686.640
Finansal Varlıklar
9 439.321.668 162.574.487
TOPLAM VARLIKLAR
464.324.233 183.112.583
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 1.882.700 2.387.149
Diğer Borçlar
6 544.810 101.014
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.427.510 2.488.163
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
461.896.723 180.624.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
180.624.420 26.007.931
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
87.252.076 18.684.306
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 852.598.996 247.117.080
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -658.578.769 -111.184.897
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
461.896.723 180.624.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.557.033 615.532
Temettü Gelirleri
11 407.804
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 31.331.572 12.268.886
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 54.168.721 6.708.495
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
92.465.130 19.592.913
Yönetim Ücretleri
8 -3.644.963 -390.531
Saklama Ücretleri
8 -306.640 -95.398
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -12.133
Kurul Ücretleri
8 -62.170 -15.339
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.129.474 -372.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -61.356 -22.448
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.213.054 -908.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.252.076 18.684.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
87.252.076 18.684.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
87.252.076 18.684.306



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025535


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,09% |  2,13
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AEFES 29,60 66.957.305 % 0,00  
AGYO 2,64 7.268.457 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8842 14,9002 % 0,34  
Euro 15,6696 15,7043 % 0,28  
Sterlin 18,5731 18,6663 % -0,22  
Frank 15,1842 15,2756 % -0,06  
Riyal 3,9580 3,9778 % 0,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 -34,61  
Altın Gr. 891 891 -14,64  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 -0,32  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 -0,18  
B. Petrol 104 104 -3,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru