***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-205.221.966 -128.065.399Net Dönem Karı (Zararı)87.252.076 18.684.306NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER47.209.526 6.088.456Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.551.391 -620.039Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler54.168.721 6.708.495Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-407.804 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-346.648.405 -153.453.693Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-15.671.850 -8.154.537Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-60.653 2.458.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-330.915.902 -147.757.559FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-212.186.803 -128.680.931Alınan Temettü407.804 0Alınan Faiz6.557.033 615.532FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI194.020.227 135.932.183Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 852.598.996 247.117.080Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -658.578.769 -111.184.897YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.201.739 7.866.784NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.201.739 7.866.784DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.743.500 3.876.716DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 541.761 11.743.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 541.761 11.749.142Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 22.774.164 8.788.954Takas Alacakları1.686.640Finansal Varlıklar9 439.321.668 162.574.487TOPLAM VARLIKLAR464.324.233 183.112.583YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.882.700 2.387.149Diğer Borçlar6 544.810 101.014TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.427.510 2.488.163TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)461.896.723 180.624.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)180.624.420 26.007.931Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)87.252.076 18.684.306Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 852.598.996 247.117.080Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -658.578.769 -111.184.897TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)461.896.723 180.624.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.557.033 615.532Temettü Gelirleri11 407.804Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 31.331.572 12.268.886Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 54.168.721 6.708.495ESAS FAALİYET GELİRLERİ92.465.130 19.592.913Yönetim Ücretleri8 -3.644.963 -390.531Saklama Ücretleri8 -306.640 -95.398Denetim Ücretleri8 -8.451 -12.133Kurul Ücretleri8 -62.170 -15.339Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.129.474 -372.758Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -61.356 -22.448ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.213.054 -908.607ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)87.252.076 18.684.306NET DÖNEM KARI (ZARARI)87.252.076 18.684.306DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)87.252.076 18.684.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025535BIST