***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 15:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.221.966 -128.065.399
Net Dönem Karı (Zararı)
87.252.076 18.684.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
47.209.526 6.088.456
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.551.391 -620.039
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
54.168.721 6.708.495
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-407.804 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-346.648.405 -153.453.693
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.671.850 -8.154.537
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-60.653 2.458.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-330.915.902 -147.757.559
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-212.186.803 -128.680.931
Alınan Temettü
407.804 0
Alınan Faiz
6.557.033 615.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.020.227 135.932.183
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 852.598.996 247.117.080
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -658.578.769 -111.184.897
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.201.739 7.866.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.201.739 7.866.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.743.500 3.876.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 541.761 11.743.500
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 541.761 11.749.142
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 22.774.164 8.788.954
Takas Alacakları
1.686.640
Finansal Varlıklar
9 439.321.668 162.574.487
TOPLAM VARLIKLAR
464.324.233 183.112.583
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.882.700 2.387.149
Diğer Borçlar
6 544.810 101.014
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.427.510 2.488.163
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
461.896.723 180.624.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
180.624.420 26.007.931
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
87.252.076 18.684.306
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 852.598.996 247.117.080
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -658.578.769 -111.184.897
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
461.896.723 180.624.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.557.033 615.532
Temettü Gelirleri
11 407.804
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 31.331.572 12.268.886
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 54.168.721 6.708.495
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
92.465.130 19.592.913
Yönetim Ücretleri
8 -3.644.963 -390.531
Saklama Ücretleri
8 -306.640 -95.398
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -12.133
Kurul Ücretleri
8 -62.170 -15.339
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.129.474 -372.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -61.356 -22.448
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.213.054 -908.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.252.076 18.684.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
87.252.076 18.684.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
87.252.076 18.684.306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025535
BIST