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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 15:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.847.353 0
Net Dönem Karı (Zararı)
7.173.096
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.968.213 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-45.329
Gerçeğe Uygun Değer Ka 35.947.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -8.958.594
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.161.502 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 45.266
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 662.507
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.013.542
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.721.315 0
Yönetim Ücretleri
8 -513.633
Saklama Ücretleri
8 -15.230
Denetim Ücretleri
8 -7.682
Kurul Ücretleri
8 -5.282
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -5.209
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-548.219 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.173.096 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.173.096 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.173.096 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025536


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Altın Gr. 891 891 -14,76  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 -0,31  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 -0,17  
B. Petrol 104 104 -3,17  
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