***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.847.353 0Net Dönem Karı (Zararı)7.173.096NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.968.213 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-45.329Gerçeğe Uygun Değer Ka 35.947.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -8.958.594TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)34.161.502 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 45.266Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 662.507Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.013.542ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.721.315 0Yönetim Ücretleri8 -513.633Saklama Ücretleri8 -15.230Denetim Ücretleri8 -7.682Kurul Ücretleri8 -5.282Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.183Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -5.209ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-548.219 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.173.096 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.173.096 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.173.096 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025536BIST