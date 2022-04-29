***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-112.828.552 0Net Dönem Karı (Zararı)4.691.092NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER9.121.294 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-211.800Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.465.402Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-132.308İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-126.982.301 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.035.074Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.745.383İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-128.692.610FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-113.169.915 0Alınan Temettü132.308Alınan Faiz209.055FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI122.733.350 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 152.564.461Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -29.831.111YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.904.798 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.904.798 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 9.904.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 4.905.259Ters Repo Alacakları5 5.002.284Takas Alacakları6 1.851.531Diğer Alacaklar6 183.543Finansal Varlıklar9 119.227.208TOPLAM VARLIKLAR131.169.825 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 100Takas Borçları6 3.430.750Diğer Borçlar6 314.533TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.745.383 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)127.424.442 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 4.691.092 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 152.564.461 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -29.831.111 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)127.424.442 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 209.055 0Temettü Gelirleri11 132.308Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -4.654.857 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 9.465.402 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler183.543ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.335.451 0Yönetim Ücretleri8 -363.764 0Saklama Ücretleri8 -135.788 0Denetim Ücretleri8 -8.834 0Kurul Ücretleri8 -4.016 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -92.651 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -39.306 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-644.359 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.691.092 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.691.092 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.691.092 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025537BIST