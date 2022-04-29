***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 15:44
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.828.552 0
Net Dönem Karı (Zararı)
4.691.092
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.121.294 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-211.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.465.402
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-132.308
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-126.982.301 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.035.074
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.745.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-128.692.610
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-113.169.915 0
Alınan Temettü
132.308
Alınan Faiz
209.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.733.350 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 152.564.461
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -29.831.111
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.904.798 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.904.798 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.904.798
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.905.259
Ters Repo Alacakları
5 5.002.284
Takas Alacakları
6 1.851.531
Diğer Alacaklar
6 183.543
Finansal Varlıklar
9 119.227.208
TOPLAM VARLIKLAR
131.169.825 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 100
Takas Borçları
6 3.430.750
Diğer Borçlar
6 314.533
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.745.383 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
127.424.442 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 4.691.092 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 152.564.461 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -29.831.111 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
127.424.442 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 209.055 0
Temettü Gelirleri
11 132.308
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.654.857 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.465.402 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
183.543
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.335.451 0
Yönetim Ücretleri
8 -363.764 0
Saklama Ücretleri
8 -135.788 0
Denetim Ücretleri
8 -8.834 0
Kurul Ücretleri
8 -4.016 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -92.651 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -39.306 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-644.359 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.691.092 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.691.092 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.691.092 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025537
BIST