***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 15:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.249.054 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-106.434
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
288.873 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.356
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
341.229
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.483.810 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
89.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-46.573.209
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.301.371 0
Alınan Faiz
18 49.561.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
93.475 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.475 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 93.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 93.514
Finansal Varlıklar
9 46.231.980
TOPLAM VARLIKLAR
46.325.494 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 89.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
89.399 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.236.095 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-106.434
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 49.561.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -3.218.471
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
46.236.095 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 52.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -7.069
Fina -1.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.999
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-492.911 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-106.434 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-106.434 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.434 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025544
BIST