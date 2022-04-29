***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.249.054 0Net Dönem Karı (Zararı)-106.434NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER288.873 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-52.356Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler341.229İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-46.483.810 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler89.399İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-46.573.209FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-46.301.371 0Alınan Faiz18 49.561.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit93.475 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.475 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 93.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 93.514Finansal Varlıklar9 46.231.980TOPLAM VARLIKLAR46.325.494 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 89.399TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)89.399 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)46.236.095 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-106.434Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 49.561.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -3.218.471TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)46.236.095 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 52.317Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -7.069Fina -1.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.999ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-492.911 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-106.434 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-106.434 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-106.434 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025544BIST