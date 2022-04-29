***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 16:12
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.543.275 -12.967.988
Net Dönem Karı (Zararı)
114.258.839 21.622.151
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
103.212.555 -9.405.934
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-280.597 -177.386
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
106.687.145 -7.283.637
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.193.993 -1.944.911
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-301.488.114 -27.306.170
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
466.116 531.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-301.954.230 -27.838.146
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.016.720 -15.089.953
Alınan Temettü
3.193.993 1.944.911
Alınan Faiz
279.452 177.054
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.977.101 14.241.411
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 203.247.895 209.640.390
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -118.270.794 -195.398.979
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.433.826 1.273.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.433.826 1.273.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.027.203 753.780
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.461.029 2.027.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.462.652 2.027.681
Finansal Varlıklar
9 287.668.757 92.401.672
TOPLAM VARLIKLAR
294.131.409 94.429.353
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
6 0 0
Takas Borçları
658.758 565.983
Diğer Borçlar
6 580.782 207.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.239.540 773.424
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
292.891.869 93.655.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
93.655.929 57.792.367
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
114.258.839 21.622.151
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 203.247.895 209.640.390
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -118.270.794 -195.398.979
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
292.891.869 93.655.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 279.452 177.054
Temettü Gelirleri
11 3.193.993 1.944.911
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.174.749 29.735.968
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 106.687.145 -7.283.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 376.731
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
118.335.339 24.951.027
Yönetim Ücretleri
8 -3.271.017 -1.849.889
Saklama Ücretleri
8 -372.442 -301.900
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.969
Kurul Ücretleri
8 -35.243 -17.293
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -318.265 -1.122.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -71.082 -25.462
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.076.500 -3.328.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.258.839 21.622.151
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
114.258.839 21.622.151
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
114.258.839 21.622.151
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025557
BIST