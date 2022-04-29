***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-80.543.275 -12.967.988Net Dönem Karı (Zararı)114.258.839 21.622.151NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER103.212.555 -9.405.934Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-280.597 -177.386Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler106.687.145 -7.283.637Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.193.993 -1.944.911İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-301.488.114 -27.306.170Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler466.116 531.976İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-301.954.230 -27.838.146FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-84.016.720 -15.089.953Alınan Temettü3.193.993 1.944.911Alınan Faiz279.452 177.054FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.977.101 14.241.411Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 203.247.895 209.640.390Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -118.270.794 -195.398.979YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.433.826 1.273.423NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.433.826 1.273.423DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.027.203 753.780DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.461.029 2.027.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 6.462.652 2.027.681Finansal Varlıklar9 287.668.757 92.401.672TOPLAM VARLIKLAR294.131.409 94.429.353YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları6 0 0Takas Borçları658.758 565.983Diğer Borçlar6 580.782 207.441TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.239.540 773.424TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)292.891.869 93.655.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)93.655.929 57.792.367Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)114.258.839 21.622.151Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 203.247.895 209.640.390Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -118.270.794 -195.398.979TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)292.891.869 93.655.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 279.452 177.054Temettü Gelirleri11 3.193.993 1.944.911Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.174.749 29.735.968Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 106.687.145 -7.283.637Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 376.731ESAS FAALİYET GELİRLERİ118.335.339 24.951.027Yönetim Ücretleri8 -3.271.017 -1.849.889Saklama Ücretleri8 -372.442 -301.900Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.969Kurul Ücretleri8 -35.243 -17.293Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -318.265 -1.122.363Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -71.082 -25.462ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.076.500 -3.328.876ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)114.258.839 21.622.151NET DÖNEM KARI (ZARARI)114.258.839 21.622.151DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)114.258.839 21.622.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025557BIST