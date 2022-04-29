***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.363.912 16.416.942Net Dönem Karı (Zararı)-33.044.367 15.263.060NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-46.218.852 6.611.351Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.490.298 -1.457.385Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-41.415.481 8.109.914Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.313.073 -41.178İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER37.595.568 -6.852.473Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-466 9.600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler37.596.034 -6.862.073FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-41.667.651 15.021.938Alınan Temettü1.313.073 41.178Alınan Faiz3.990.666 1.353.826FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.346.129 -5.520.111Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 47.216.236 1.677.648Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -20.870.107 -7.197.759YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.017.783 10.896.831NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.017.783 10.896.831DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.172.987 4.276.156DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.155.204 15.172.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 4.761.000 15.279.151Finansal Varlıklar9 98.246.689 94.427.242TOPLAM VARLIKLAR103.007.689 109.706.393YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 40.100 40.566TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)40.100 40.566TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)102.967.589 109.665.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)109.665.827 99.922.878Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-33.044.367 15.263.060Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 47.216.236 1.677.648Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -20.870.107 -7.197.759TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)102.967.589 109.665.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.990.666 1.353.826Temettü Gelirleri11 1.313.073 41.178Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.464.760 6.107.721Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -41.415.481 8.109.914ESAS FAALİYET GELİRLERİ-32.646.982 15.612.639Yönetim Ücretleri8 -255.227 -235.382Saklama Ücretleri8 -75.994 -58.498Denetim Ücretleri8 -8.451 -11.973Kurul Ücretleri8 -20.184 -19.322Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -20.021 -16.105Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -17.508 -8.299ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-397.385 -349.579ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-33.044.367 15.263.060NET DÖNEM KARI (ZARARI)-33.044.367 15.263.060DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-33.044.367 15.263.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025559BIST