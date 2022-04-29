***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 16:12
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.363.912 16.416.942
Net Dönem Karı (Zararı)
-33.044.367 15.263.060
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.218.852 6.611.351
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.490.298 -1.457.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-41.415.481 8.109.914
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.313.073 -41.178
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
37.595.568 -6.852.473
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-466 9.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.596.034 -6.862.073
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-41.667.651 15.021.938
Alınan Temettü
1.313.073 41.178
Alınan Faiz
3.990.666 1.353.826
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.346.129 -5.520.111
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 47.216.236 1.677.648
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -20.870.107 -7.197.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.017.783 10.896.831
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.017.783 10.896.831
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.172.987 4.276.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.155.204 15.172.987
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.761.000 15.279.151
Finansal Varlıklar
9 98.246.689 94.427.242
TOPLAM VARLIKLAR
103.007.689 109.706.393
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 40.100 40.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.100 40.566
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
102.967.589 109.665.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
109.665.827 99.922.878
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-33.044.367 15.263.060
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 47.216.236 1.677.648
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -20.870.107 -7.197.759
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
102.967.589 109.665.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.990.666 1.353.826
Temettü Gelirleri
11 1.313.073 41.178
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.464.760 6.107.721
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -41.415.481 8.109.914
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-32.646.982 15.612.639
Yönetim Ücretleri
8 -255.227 -235.382
Saklama Ücretleri
8 -75.994 -58.498
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.973
Kurul Ücretleri
8 -20.184 -19.322
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.021 -16.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.508 -8.299
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-397.385 -349.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.044.367 15.263.060
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.044.367 15.263.060
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.044.367 15.263.060
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025559
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