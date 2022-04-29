***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı DÜZELTMELER5.644.398 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-103.134Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.747.532İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-83.765.691 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler139.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-83.905.315FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-73.398.794 0Alınan Faiz103.092FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.394.265 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 89.157.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -15.762.735YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)98.563 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)98.563 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 98.563 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 98.605Finansal Varlıklar9 78.157.783TOPLAM VARLIKLAR78.256.388 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 139.624TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)139.624 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)78.116.764 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.722.499 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 89.157.000 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -15.762.735 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)78.116.764 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 103.092 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar437.252Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 5.747.532 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.287.876 0Yönetim Ücretleri8 -1.492.440 0Saklama Ücretleri8 -42.036 0Denetim Ücretleri8 -7.682 0Kurul Ücretleri8 -14.564 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.443 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.212 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.565.377 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.722.499 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.722.499 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.722.499 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025570BIST