***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 16:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı DÜZELTMELER
5.644.398 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-103.134
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.747.532
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-83.765.691 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
139.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-83.905.315
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-73.398.794 0
Alınan Faiz
103.092
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.394.265 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 89.157.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -15.762.735
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.563 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.563 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 98.563 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 98.605
Finansal Varlıklar
9 78.157.783
TOPLAM VARLIKLAR
78.256.388 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 139.624
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
139.624 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.116.764 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.722.499 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 89.157.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -15.762.735 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
78.116.764 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 103.092 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
437.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.747.532 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.287.876 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.492.440 0
Saklama Ücretleri
8 -42.036 0
Denetim Ücretleri
8 -7.682 0
Kurul Ücretleri
8 -14.564 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.443 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.212 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.565.377 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.722.499 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.722.499 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.722.499 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025570
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