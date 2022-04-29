***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.787.239 0Net Dönem Karı (Zararı)1.898.241NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.577.139 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-226.197Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.803.336İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-58.486.195 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-490.506Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.694.873İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-59.690.562FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-55.010.815 0Alınan Faiz223.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.650.424 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 86.711.247Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -23.060.823YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.863.185 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.863.185 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 8.863.185 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.863.522 0Ters Repo Alacakları5 5.002.284 0Takas Alacakları6 348.292Diğer Alacaklar6 142.214 0Finansal Varlıklar9 57.887.226 0Diğer VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR67.243.538 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 100 0Takas Borçları6 1.519.631 0Diğer Borçlar6 175.142 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.694.873 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)65.548.665 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.898.241 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 86.711.247 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -23.060.823 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)65.548.665 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 223.576Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 198.297Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.803.336Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 162.868ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.388.077 0Yönetim Ücretleri8 -257.585Saklama Ücretleri8 -140.469Denetim Ücretleri8 -8.834Kurul Ücretleri8 -3.372Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -63.668Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -15.908ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-489.836 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.898.241 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.898.241 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.898.241 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025680BIST