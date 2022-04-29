***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 17:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.787.239 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.898.241
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.577.139 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-226.197
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.803.336
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-58.486.195 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-490.506
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.694.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.690.562
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-55.010.815 0
Alınan Faiz
223.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.650.424 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 86.711.247
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -23.060.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.863.185 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.863.185 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.863.185 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.863.522 0
Ters Repo Alacakları
5 5.002.284 0
Takas Alacakları
6 348.292
Diğer Alacaklar
6 142.214 0
Finansal Varlıklar
9 57.887.226 0
Diğer Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
67.243.538 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 100 0
Takas Borçları
6 1.519.631 0
Diğer Borçlar
6 175.142 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.694.873 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.548.665 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.898.241 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 86.711.247 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -23.060.823 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
65.548.665 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 223.576
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 198.297
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.803.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 162.868
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.388.077 0
Yönetim Ücretleri
8 -257.585
Saklama Ücretleri
8 -140.469
Denetim Ücretleri
8 -8.834
Kurul Ücretleri
8 -3.372
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -63.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.908
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-489.836 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.898.241 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.898.241 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.898.241 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025680
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