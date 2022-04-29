***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-104.789.263 0Net Dönem Karı (Zararı)1.285.345NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.663.541 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-100.525Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.764.066İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-107.838.592 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler203.115İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-108.041.707FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-104.889.706 0Alınan Faiz100.443FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI104.970.086 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 109.943.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.972.914YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)180.823 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)180.823 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 180.823 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 180.905Finansal Varlıklar9 106.277.641TOPLAM VARLIKLAR106.458.546 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 203.115TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)203.115 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)106.255.431 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.285.345Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 109.943.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -4.972.914TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)106.255.431 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 100.443Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 71.200Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.764.066ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.935.709 0Yönetim Ücretleri8 -614.464Saklama Ücretleri8 -17.102Denetim Ücretleri8 -8.835Kurul Ücretleri8 -5.858Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.707Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -2.398ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-650.364 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.285.345 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.285.345 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.285.345 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025728BIST