***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.789.263 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.285.345
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.663.541 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-100.525
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.764.066
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-107.838.592 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
203.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-108.041.707
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-104.889.706 0
Alınan Faiz
100.443
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.970.086 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 109.943.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.972.914
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
180.823 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
180.823 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 180.823 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 180.905
Finansal Varlıklar
9 106.277.641
TOPLAM VARLIKLAR
106.458.546 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 203.115
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
203.115 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.255.431 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.285.345
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 109.943.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.972.914
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
106.255.431 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 100.443
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 71.200
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.764.066
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.935.709 0
Yönetim Ücretleri
8 -614.464
Saklama Ücretleri
8 -17.102
Denetim Ücretleri
8 -8.835
Kurul Ücretleri
8 -5.858
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.398
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-650.364 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.285.345 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.285.345 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.285.345 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025728
BIST