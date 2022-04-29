***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.039.570 1.070.874
Net Dönem Karı (Zararı)
14.681.528 2.434.503
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.501.085 181.254
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.683.136 -1.474.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.184.221 1.655.755
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-56.892.465 -3.020.546
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.391.701 -846.748
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.341 -33.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.498.423 -2.140.219
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.709.852 -404.789
Alınan Faiz
11 3.670.282 1.475.663
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.279.370 -22.852.705
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 94.575.038 22.320.687
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -26.295.668 -45.173.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.239.800 -21.781.831
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.239.800 -21.781.831
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.702.875 30.484.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 42.942.675 8.702.875
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 42.963.780 8.711.126
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.772.261 846.748
Takas Alacakları
5 9.466.188
Finansal Varlıklar
9 38.535.020 1.220.818
TOPLAM VARLIKLAR
93.737.249 10.778.692
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 27.794 30.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.794 30.135
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
93.709.455 10.748.557
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.748.557 31.166.759
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.681.528 2.434.503
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 94.575.038 22.320.687
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -26.295.668 -45.173.392
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
93.709.455 10.748.557
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.670.282 1.475.663
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.299.796 -293.470
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.184.221 1.655.755
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.154.299 2.837.948
Yönetim Ücretleri
8 -281.452 -281.384
Saklama Ücretleri
8 -85.061 -40.922
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -10.659
Kurul Ücretleri
8 -9.756 -3.588
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -65.513 -53.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -22.538 -13.366
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-472.771 -403.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.681.528 2.434.503
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.681.528 2.434.503
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.681.528 2.434.503
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025729
BIST