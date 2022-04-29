***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.039.570 1.070.874Net Dönem Karı (Zararı)14.681.528 2.434.503NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.501.085 181.254Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.683.136 -1.474.501Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.184.221 1.655.755İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-56.892.465 -3.020.546Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-11.391.701 -846.748Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.341 -33.579İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.498.423 -2.140.219FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-37.709.852 -404.789Alınan Faiz11 3.670.282 1.475.663FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.279.370 -22.852.705Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 94.575.038 22.320.687Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -26.295.668 -45.173.392YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.239.800 -21.781.831NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.239.800 -21.781.831DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 8.702.875 30.484.706DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 42.942.675 8.702.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 42.963.780 8.711.126Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 2.772.261 846.748Takas Alacakları5 9.466.188Finansal Varlıklar9 38.535.020 1.220.818TOPLAM VARLIKLAR93.737.249 10.778.692YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 27.794 30.135TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.794 30.135TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)93.709.455 10.748.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.748.557 31.166.759Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.681.528 2.434.503Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 94.575.038 22.320.687Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -26.295.668 -45.173.392TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)93.709.455 10.748.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.670.282 1.475.663Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.299.796 -293.470Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 8.184.221 1.655.755ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.154.299 2.837.948Yönetim Ücretleri8 -281.452 -281.384Saklama Ücretleri8 -85.061 -40.922Denetim Ücretleri8 -8.451 -10.659Kurul Ücretleri8 -9.756 -3.588Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -65.513 -53.526Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -22.538 -13.366ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-472.771 -403.445ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.681.528 2.434.503NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.681.528 2.434.503DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.681.528 2.434.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025729BIST